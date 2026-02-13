Acesse sua conta
Paolla Oliveira, Marina Ruy Barbosa e mais: os famosos no primeiro dia do Carnaval de Salvador

Circuito Barra-Ondina recebeu diversas celebridades nesta quinta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 12:15

Paolla Oliveira e Marina Ruy Barbosa
Paolla Oliveira e Marina Ruy Barbosa Crédito: Jesus Carvalho/ AgNews e Reprodução/Instagram

O start oficial do Carnaval de Salvador foi recheado de famosos. Diversas celebridades marcaram presença no circuito Dodô na noite de quinta-feira (12), seja em cima dos trios elétricos ou em camarotes espalhados pela Barra-Ondina.

Entre os nomes que circularam no primeiro dia oficial da folia baiana, estão atrizes como Marina Ruy Barbosa, Paolla Oliveira, Klara Castanho e Sheron Menezzes, a apresentadora Tati Machado e a cantora inglesa Leigh-Anne Pinnock. A dançarina Lore Improta botou o barrigão da segunda gravidez de fora, enquanto Brunna Gonçalves curtiu bastante o Fervo da Lud. Já Melody fez a festa em cima do trio elétrico de Pedro Sampaio. Veja algumas fotos:

Famosos no primeiro dia do Carnaval de Salvador

Pedro Sampaio e Paolla Oliveira em cima do trio por Tomzé Fonseca/ Agnews
Pedro Sampaio e Melody em cima do trio por Tomzé Fonseca/ Agnews
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Marina Ruy Barbosa por Manu Scarpa / Brazil News/ Divulgação Truss
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Ex-BBB Vinícius participa do trio de Pedro Sampaio por Tomzé Fonseca/ Agnews
Valen Bandeira participa do trio de Pedro Sampaio por Tomzé Fonseca/ Agnews
Cantora britânica Leigh-Anne Pinnock acompanha Ludmilla por Vitor Santos / AgNews
Bruno Fagundes participa do trio de Pedro Sampaio por Tomzé Fonseca/ Agnews
Lore Improta grávida participa do trio de Pedro Sampaio por Tomzé Fonseca/ Agnews
Brunna Gonçalves acompanha Ludmilla no Frevo da Lud durante o Carnaval de Salvador por Vitor Santos / AgNews
Pedro Sampaio e Paolla Oliveira em cima do trio por Tomzé Fonseca/ Agnews
Marcelo Serrado por Jesus Carvalho/ AgNews
Ludmilla aposta em figurino inspirado nas tradicionais fitas do Bonfim no Carnaval de Salvador por Vitor Santos / AgNews
Alane Dias e Fran Gil por Jesus Carvalho/ AgNews
Paolla Oliveira por Jesus Carvalho/ AgNews
Paolla Oliveira por Jesus Carvalho/ AgNews
Famosos no primeiro dia do Camarote Club por Sercio Freitas/Olhos de Lince/Divulgação
Famosos no primeiro dia do Camarote Club por Sercio Freitas/Olhos de Lince/Divulgação
Famosos no primeiro dia do Camarote Club por Sercio Freitas/Olhos de Lince/Divulgação
Alane Dias no Camarote Salvador por Jesus Carvalho/ AgNews
Francisco Gil no Camarote Salvador por Jesus Carvalho/ AgNews
Daniel Cady no Camarote Salvador por Heider Sacramento
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Pedro Sampaio e Paolla Oliveira em cima do trio por Tomzé Fonseca/ Agnews

Famosos no Camarote Salvador

Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Salvador Paolla Oliveira Carnaval 2026 Marina ruy Barbosa Circuito Dodo Circuito Barra-ondina

