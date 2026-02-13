Paolla Oliveira, Marina Ruy Barbosa e mais: os famosos no primeiro dia do Carnaval de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 12:15
O start oficial do Carnaval de Salvador foi recheado de famosos. Diversas celebridades marcaram presença no circuito Dodô na noite de quinta-feira (12), seja em cima dos trios elétricos ou em camarotes espalhados pela Barra-Ondina.
Entre os nomes que circularam no primeiro dia oficial da folia baiana, estão atrizes como Marina Ruy Barbosa, Paolla Oliveira, Klara Castanho e Sheron Menezzes, a apresentadora Tati Machado e a cantora inglesa Leigh-Anne Pinnock. A dançarina Lore Improta botou o barrigão da segunda gravidez de fora, enquanto Brunna Gonçalves curtiu bastante o Fervo da Lud. Já Melody fez a festa em cima do trio elétrico de Pedro Sampaio. Veja algumas fotos:
Famosos no primeiro dia do Carnaval de Salvador
Famosos no Camarote Salvador
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.