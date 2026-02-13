Acesse sua conta
Carlo Ancelotti desembarca em Salvador para curtir o Carnaval com Léo Santana

Treinador da Seleção Brasileira também vai passar por São Paulo e Rio de Janeiro

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 13:19

Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti está em Salvador. O treinador irá participar de uma imersão cultural inédita durante o Carnaval, e o projeto começa na capital baiana, onde ele desembarcou nesta sexta-feira (13). A iniciativa integra a campanha "Tá Liberado Acreditar", da Brahma, que busca reforçar a conexão entre o futebol e a maior festa popular do país em um ano marcado pela Copa do Mundo.

Em Salvador, Ancelotti terá contato direto com a folia na Barra-Ondina. O italiano será recebido pelo cantor Léo Santana, que atuará como anfitrião da experiência no circuito Dodô, um dos mais emblemáticos do país.

Após a passagem pela capital baiana, o técnico segue para São Paulo no sábado (14). Na capital paulista, Ancelotti acompanha os desfiles no Sambódromo do Anhembi e participa de uma conversa com os ex-jogadores Denílson, Vampeta e Júnior durante uma edição especial do Charla Podcast, realizada dentro do camarote Bar Brahma.

A imersão cultural se encerra no domingo (15), no Rio de Janeiro, em clima de aquecimento para o Mundial. Na Cidade Maravilhosa, Ancelotti acompanha o Carnaval da Sapucaí no Camarote Nº1 ao lado de Ronaldo Fenômeno, fechando a turnê carnavalesca que mistura futebol, cultura e brasilidade.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

