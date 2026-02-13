FOLIA

Carnaval começa com público recorde no Centro e 1,25 milhão de foliões nos circuitos oficiais

Região central reuniu mais gente que Barra-Ondina em uma quinta-feira de folia

Carol Neves

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 12:58

Foliões no Carnaval de Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O primeiro dia oficial do Carnaval em Salvador reuniu aproximadamente 1,25 milhão de foliões espalhados pelos circuitos da festa. O balanço foi apresentado nesta sexta-feira (13) pelo prefeito Bruno Reis, que destacou que o público na região central superou o movimento registrado na Barra-Ondina.

Ele afirmou que o resultado reflete uma estratégia voltada para fortalecer o circuito do Centro, ampliando o espaço das manifestações culturais e distribuindo melhor as atrações entre os diferentes pontos da folia. . "Esse trabalho todo que nós fizemos de recuperação desse carnaval, de valorização desse carnaval cultural, ontem teve o seu ápice. É óbvio que pela grande importância do tema também: o samba que completa 110 anos".

Os números divulgados pela Prefeitura de Salvador têm como base dados fornecidos pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia, obtidos por meio da contagem de pessoas que passaram pelos pórticos de acesso instalados nos circuitos. O prefeito ressalta, porém, que nem todas as áreas contam com esses equipamentos e que parte dos foliões já está dentro dos espaços sem necessariamente passar pelos controles.

Conforme o levantamento, cerca de 630 mil pessoas circularam pelo circuito Barra-Ondina. Já o circuito Osmar, no Campo Grande, registrou quase 500 mil acessos. No circuito Batatinha, que inclui áreas do Centro Histórico, como o Pelourinho, foram contabilizados aproximadamente 160 mil foliões.

Somando os números do Campo Grande e do Centro Histórico, a quinta-feira de Carnaval apresentou, pela primeira vez, um público maior na região central do que na Barra-Ondina.

"Quando a gente soma a quantidade de pessoas que teve aqui (Campo Grande) ontem e que tinham lá no Centro histórico no Pelourinho, nós chegamos pela primeira vez na história da cidade, uma quinta-feira que tem mais gente aqui no centro do que na Barra-Ondina”, afirmou o prefeito.