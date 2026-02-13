FOLIA

Uso de serpentina metálica é alvo de fiscalização intensificada no Carnaval de Salvador

Material é proibido por lei e pode provocar curtos-circuitos

Esther Morais

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 17:38

Prefeitura e Coelba intensificam fiscalização para coibir uso de serpentinas e evitar danos na rede elétrica Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador e a Neoenergia Coelba intensificaram, nesta sexta-feira (13), as ações de fiscalização para impedir o uso de serpentinas metálicas nos circuitos do Carnaval. O material é proibido por lei e pode provocar curtos-circuitos, rompimento de cabos e até choques elétricos, colocando em risco foliões e estruturas da festa.

A operação ocorreu na área de concentração dos trios elétricos, nas proximidades do Farol da Barra, e contou com equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip) e da concessionária de energia.

Programação do Circuito Dodô 1 de 16

Segundo o diretor de fiscalização da Sedur, Mateus Castro, a ação tem caráter preventivo e busca evitar problemas durante os desfiles. Na quinta-feira (12), por exemplo, foram apreendidos 13 quilos de serpentinas metálicas em um estabelecimento comercial no Circuito Osmar, no Centro, que já havia sido notificado anteriormente.

“A nossa intenção é evitar o uso de serpentina, tanto por trios quanto por blocos e também em prédios. Antes mesmo do início das apresentações, já realizamos as notificações para impedir a utilização do material”, explicou.

De acordo com Castro, a fiscalização é realizada todos os anos, mas ganhou reforço nesta edição em parceria com a concessionária de energia. Desde a abertura oficial do Carnaval, já foram notificados 28 camarotes, 15 prédios e 17 trios elétricos.

Ele destaca que o objetivo é evitar acidentes e danos à rede elétrica. “A serpentina metálica pode provocar queda de energia e outros acidentes graves. Por isso, nossa atuação é essencialmente preventiva”, afirmou.

O supervisor de operação da Neoenergia Coelba em Salvador, Matheus Galvão Souza, lembrou que, no Carnaval do ano passado, um cabo da rede elétrica foi rompido após o lançamento de serpentinas metálicas no Circuito Osmar, causando interrupção no fornecimento de energia para consumidores da região.

“A gente orienta a população a não usar serpentina, especialmente próximo à fiação. Existe uma lei que proíbe essa prática e estamos reforçando essa orientação. Em alguns casos, o cabo pode se partir ou até provocar choque elétrico. Nossas equipes atuam para restabelecer o serviço o mais rápido possível, mas o transtorno não pode ser evitado quando o problema acontece”, destacou.