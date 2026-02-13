Acesse sua conta
Uso de serpentina metálica é alvo de fiscalização intensificada no Carnaval de Salvador

Material é proibido por lei e pode provocar curtos-circuitos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 17:38

Prefeitura e Coelba intensificam fiscalização para coibir uso de serpentinas e evitar danos na rede elétrica
Prefeitura e Coelba intensificam fiscalização para coibir uso de serpentinas e evitar danos na rede elétrica Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador e a Neoenergia Coelba intensificaram, nesta sexta-feira (13), as ações de fiscalização para impedir o uso de serpentinas metálicas nos circuitos do Carnaval. O material é proibido por lei e pode provocar curtos-circuitos, rompimento de cabos e até choques elétricos, colocando em risco foliões e estruturas da festa.

A operação ocorreu na área de concentração dos trios elétricos, nas proximidades do Farol da Barra, e contou com equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip) e da concessionária de energia.

Programação do Circuito Dodô

Quinta-feira no Circuito Dodô
Quinta-feira no Circuito Dodô
Quinta-feira no Circuito Dodô
Sexta no Circuito Dodô
Sexta no Circuito Dodô
Sábado no Circuito Dodô
Sábado no Circuito Dodô
Domingo no Circuito Dodô
Domingo no Circuito Dodô
Segunda no Circuito Dodô
Segunda no Circuito Dodô
Segunda no Circuito Dodô
Terça no Circuito Dodô
Terça no Circuito Dodô
Terça no Circuito Dodô
Segunda no Circuito Dodô
1 de 16
Quinta-feira no Circuito Dodô

Segundo o diretor de fiscalização da Sedur, Mateus Castro, a ação tem caráter preventivo e busca evitar problemas durante os desfiles. Na quinta-feira (12), por exemplo, foram apreendidos 13 quilos de serpentinas metálicas em um estabelecimento comercial no Circuito Osmar, no Centro, que já havia sido notificado anteriormente.

“A nossa intenção é evitar o uso de serpentina, tanto por trios quanto por blocos e também em prédios. Antes mesmo do início das apresentações, já realizamos as notificações para impedir a utilização do material”, explicou.

De acordo com Castro, a fiscalização é realizada todos os anos, mas ganhou reforço nesta edição em parceria com a concessionária de energia. Desde a abertura oficial do Carnaval, já foram notificados 28 camarotes, 15 prédios e 17 trios elétricos.

Ele destaca que o objetivo é evitar acidentes e danos à rede elétrica. “A serpentina metálica pode provocar queda de energia e outros acidentes graves. Por isso, nossa atuação é essencialmente preventiva”, afirmou.

O supervisor de operação da Neoenergia Coelba em Salvador, Matheus Galvão Souza, lembrou que, no Carnaval do ano passado, um cabo da rede elétrica foi rompido após o lançamento de serpentinas metálicas no Circuito Osmar, causando interrupção no fornecimento de energia para consumidores da região.

“A gente orienta a população a não usar serpentina, especialmente próximo à fiação. Existe uma lei que proíbe essa prática e estamos reforçando essa orientação. Em alguns casos, o cabo pode se partir ou até provocar choque elétrico. Nossas equipes atuam para restabelecer o serviço o mais rápido possível, mas o transtorno não pode ser evitado quando o problema acontece”, destacou.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Carnaval 2026

