Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval de Salvador

Caso ocorreu no circuito Barra-Ondina

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 12:29

Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Uma mulher denunciou ter sido vítima de estupro dentro de um banheiro químico no circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador, na noite de quinta-feira (12), primeiro dia oficial do Carnaval na capital baiana. 

Segundo a reportagem da TV Bahia, a vítima estava acompanhada do namorado quando se dirigiu ao banheiro. Após o ocorrido, ela registrou depoimento em Abrantes, local onde mora. A mulher é argentina e vive no Brasil há algum tempo.

Barra-Ondina: confira as fotos do primeiro dia do Carnaval

Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Léo Santana por Arisson Marinho/CORREIO
Ara Ketu por Arisson Marinho/CORREIO
Léo Santana por Reprodução
Aos 90 anos, foliona dá exemplo de disposição e garante: 'Amanhã venho de novo' por Maysa Polcri/CORREIO
Aos 90 anos, foliona dá exemplo de disposição e garante: 'Amanhã venho de novo' por Maysa Polcri/CORREIO
Varredores se divertem no primeiro dia de folia por Millena Marques/CORREIO
Veja fotos de Bell Marques na quinta-feira de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Veja fotos de Bell Marques na quinta-feira de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Veja fotos de Bell Marques na quinta-feira de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
Veja fotos de Bell Marques na quinta-feira de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 42
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval por Arisson Marinho/CORREIO

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, informou que as forças de segurança já estão mobilizadas para esclarecer o caso e prestar assistência à vítima.

“Temos investido muito para evitar qualquer tipo de violência contra a mulher, além de solidarizar com a vítima e sua família. Toda a rede está disponível para dar assistência. Já foram colhidos os depoimentos da vítima e do namorado que estava com ela no circuito. A perícia no IML segue, e equipes estão em campo para elucidar o evento de forma mais célere possível, com busca de imagens", disse.

Veja o que diz a SSP

A Secretaria da Segurança Pública informa que as Polícias Civil, Militar e Técnica atuam de forma integrada para esclarecer uma denúncia de abuso sexual, registrada por uma mulher, na Delegacia Territorial (DT) de Abrantes. A vítima relata que o caso aconteceu em um banheiro químico na região da Barra, em Salvador.

A denunciante prestou o primeiro depoimento na Polícia Civil e passa por exames no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Câmeras da Secretaria da Segurança Pública também serão analisadas, com o objetivo de esclarecer todas as informações registradas pela vítima.

A SSP reafirma o seu compromisso com a verdade e também com ações de combate à violência contra mulher.

Tags:

Carnaval 2026

Mais recentes

Imagem - Carnaval começa com público recorde no Centro e 1,25 milhão de foliões nos circuitos oficiais

Carnaval começa com público recorde no Centro e 1,25 milhão de foliões nos circuitos oficiais
Imagem - Baleado no circuito Campo Grande: atirador disparou 4 vezes contra multidão em meio a briga

Baleado no circuito Campo Grande: atirador disparou 4 vezes contra multidão em meio a briga
Imagem - Paolla Oliveira, Marina Ruy Barbosa e mais: os famosos no primeiro dia do Carnaval de Salvador

Paolla Oliveira, Marina Ruy Barbosa e mais: os famosos no primeiro dia do Carnaval de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)
01

O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
02

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona

Imagem - Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval de Salvador
03

Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval de Salvador

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa nos principais circuitos nesta sexta (13)
04

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa nos principais circuitos nesta sexta (13)