CRIME

Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval de Salvador

Caso ocorreu no circuito Barra-Ondina

Esther Morais

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 12:29

Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Uma mulher denunciou ter sido vítima de estupro dentro de um banheiro químico no circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador, na noite de quinta-feira (12), primeiro dia oficial do Carnaval na capital baiana.

Segundo a reportagem da TV Bahia, a vítima estava acompanhada do namorado quando se dirigiu ao banheiro. Após o ocorrido, ela registrou depoimento em Abrantes, local onde mora. A mulher é argentina e vive no Brasil há algum tempo.

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, informou que as forças de segurança já estão mobilizadas para esclarecer o caso e prestar assistência à vítima.

“Temos investido muito para evitar qualquer tipo de violência contra a mulher, além de solidarizar com a vítima e sua família. Toda a rede está disponível para dar assistência. Já foram colhidos os depoimentos da vítima e do namorado que estava com ela no circuito. A perícia no IML segue, e equipes estão em campo para elucidar o evento de forma mais célere possível, com busca de imagens", disse.

Veja o que diz a SSP

A Secretaria da Segurança Pública informa que as Polícias Civil, Militar e Técnica atuam de forma integrada para esclarecer uma denúncia de abuso sexual, registrada por uma mulher, na Delegacia Territorial (DT) de Abrantes. A vítima relata que o caso aconteceu em um banheiro químico na região da Barra, em Salvador.

A denunciante prestou o primeiro depoimento na Polícia Civil e passa por exames no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Câmeras da Secretaria da Segurança Pública também serão analisadas, com o objetivo de esclarecer todas as informações registradas pela vítima.