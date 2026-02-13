Acesse sua conta
'As pessoas hoje estão brigando para ver quem tem a pipoca maior. Parem de competir, meus amigos', diz Saulo

Artista ressalta que o bacana é que as pessoas voltaram para as ruas, que a rua tá tomada do povo, como era antigamente

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 14:16

saulo fernandes
Pipoca de Saulo no Campo Grande Crédito: Sora Maia/CORREIO

Famoso por arrastar uma multidão atrás de sua pipoca no Carnaval, Saulo Fernandes relembrou, nesta sexta-feira (13), que retomou o desfile sem cordas há 12 anos. E que, hoje, essa pipoca é um sucesso. No entanto, ele diz que há outros artistas disputando para ver quem é o responsável por arrastar a maior pipoca. "As pessoas hoje estão brigando para ver quem tem a pipoca maior. Meu Deus do céu, parem de competir meus amigos. Parem de competir, meu amigos. Não precisa disso, o bacana é que as pessoas voltaram para as ruas, que a rua tá tomada do povo, como era antigamente", ressalta, em entrevista a TV Bahia.

Saulo lembrou ainda que, há 12 anos, os circuitos estavam cheios de bloco de carnaval e os artistas não tinham muito espaço para desfila sem cordas. "A gente não tinha muito espaço, e eu reclamava disso. Hoje não, hoje a pipoca é a coisa mais famosa do carnaval de Salvador e eu me sinto muito honrado com isso. Eu tô aqui há 12 anos e tem sido uma relação verdadeira, honesta, pacífica", ponderou o artista, antes de ganhar o circuito Osmar (Campo Grande), arrastando a sua pipoca fiel.

Saulo comanda Pipoca da Benção

Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Saulo Fernandes no trio por Sora Maia/CORREIO
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Saulo Fernandes iniciou desfile por Millena Marques/CORREIO
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
1 de 11
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO

O artista destacou ainda que, nesses 12 anos desfilando sem cordas, um aspecto chama a sua atenção. "Não tem violência, não tem nada. É uma pipoca que aceita todo mundo, que a gente se respeita, se protege, é uma delícia. É um sonho de igualdade. Sabe aquela utopia? o sonho de igualdade a gente vive aqui nessa tarde", avalia o artista que estreou no Carnaval de 2026 usando uma camisa com a imagem da ialorixá Mãe Stella de Oxóssi, que morreu aos 93 anos, no final de 2018.

A Pipoca da Benção, comandada por Saulo, ganhou as ruas do Circuito Osmar, no Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (13), abrindo oficialmente a agenda do artista no Carnaval de Salvador. Pontualmente, o trio sem cordas começou a desfilar sob aplausos e uma multidão já concentrada desde o início da tarde, transformando a avenida em um grande tapete de foliões vestidos de branco, em clima de celebração e gratidão.

Sem a divisão das cordas, a proposta mantém a essência democrática que marca a trajetória de Saulo na festa. Logo nos primeiros acordes, o cantor saudou o público e puxou os primeiros sucessos, acompanhados em coro do começo ao fim. A energia no circuito é de reencontro: famílias, grupos de amigos e fãs antigos ocupam cada espaço da avenida, embalados por um repertório que mistura hits autorais e clássicos da música baiana.

O figurino também chamou atenção na avenida. De chapéu estilizado, ela faz questão de contar a origem do acessório. “A ideia do chapéu veio da Mari, lá de Ribeirão Preto, que acompanha o Carnaval de Salvador há muitos anos”, explica. Sorridente, Liamara resume o sentimento de quem realiza um desejo antigo ao som da música baiana: “Vim exclusivamente para viver isso aqui hoje. Estou muito feliz”.

A apresentação desta sexta marca a primeira de Saulo no Carnaval 2026 e abre uma sequência de compromissos no Campo Grande. O cantor retorna ao circuito no domingo (15), novamente sem cordas, com a “Pipoca. Povo. Presente”, mantendo a proposta de um desfile aberto e acessível ao público.

Pelo terceiro ano consecutivo, Saulo também realiza um show especial no mirante do Camarote Salvador, desta vez programado para o sábado (14). No espaço, ele apresenta um repertório dedicado aos maiores sucessos da carreira e a clássicos da música baiana, em formato exclusivo.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

