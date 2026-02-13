VEM AÍ

Marina Ruy Barbosa revela detalhes sobre 2ª temporada de Tremembé

Atriz esteve no primeiro dia do Carnaval de Salvador e antecipou novidades sobre a série

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 16:40

Marina Ruy Barbosa será Suzane Richthofen na série Tremembé, do Prime Video Crédito: divulgação

Marina Ruy Barbosa circulou pelo Camarote Salvador no primeiro dia do Carnaval, na quinta-feira (12). Direto da folia baiana, a atriz revelou detalhes sobre a segunda temporada de "Tremembé", sucesso do Amazon Prime Video no qual interpreta Suzane von Richthofen. Segundo a artista, as gravações devem começar em breve.

"A gente, na verdade, começa a gravar já já. Estou falando em primeira mão. Logo depois do Carnaval, a gente começa a rodar", contou Marina, em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias.

Famosos no primeiro dia do Carnaval de Salvador 1 de 32

"Ainda tem uma partezinha em Tremembé e depois a gente continua contando um pouco da vida dela após a cadeia. Mas eu ainda não recebi o roteiro, gente, preciso confessar. Eu ainda não li. Estou muito ansiosa! Vem ‘Antártida’ também, que é um filme que eu fiz no ano passado. Então, vêm vários projetos este ano. Estou muito empolgada!", comemorou.

"Tremembé" foi renovada pelo Amazon Prime Video para a segunda temporada em novembro do ano passado, após o sucesso estrondoso na estreia. A série chegou ao catálogo no dia 31 de outubro e virou a produção de maior audiência da história da plataforma no Brasil, superando a série Cangaço Novo. Com cinco episódios, a produção mostra o cotidiano da penitenciária homônima, localizada no interior de São Paulo.

Criminosos que aparecem na série Tremembé 1 de 11

O local é considerado o 'presídio dos famosos' por abrigar condenados por crimes de grande repercussão. Entre eles, Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, o casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá e Roger Abdelmassih.

De acordo com o serviço de streaming, Suzane von Richtofen (Marina Ruy Barbosa) seguirá como protagonista e enfrentará a vida fora da prisão. Elize Matsunaga, por sua vez, busca recomeçar no regime aberto, enquanto se arrisca em uma nova profissão.

A continuação terá a chegada de outros personagens, incluindo o jogador Robinho e o milionário Thiago Brennand. Segundo a nota oficial, ambos "instauram um contraste de poder e privilégio entre os presos".