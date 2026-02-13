Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marina Ruy Barbosa revela detalhes sobre 2ª temporada de Tremembé

Atriz esteve no primeiro dia do Carnaval de Salvador e antecipou novidades sobre a série

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 16:40

Marina Ruy Barbosa será Suzane Richthofen na série Tremembé, do Prime Video
Marina Ruy Barbosa será Suzane Richthofen na série Tremembé, do Prime Video Crédito: divulgação

Marina Ruy Barbosa circulou pelo Camarote Salvador no primeiro dia do Carnaval, na quinta-feira (12). Direto da folia baiana, a atriz revelou detalhes sobre a segunda temporada de "Tremembé", sucesso do Amazon Prime Video no qual interpreta Suzane von Richthofen. Segundo a artista, as gravações devem começar em breve.

"A gente, na verdade, começa a gravar já já. Estou falando em primeira mão. Logo depois do Carnaval, a gente começa a rodar", contou Marina, em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias.

Famosos no primeiro dia do Carnaval de Salvador

Pedro Sampaio e Paolla Oliveira em cima do trio por Tomzé Fonseca/ Agnews
Pedro Sampaio e Melody em cima do trio por Tomzé Fonseca/ Agnews
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Marina Ruy Barbosa por Manu Scarpa / Brazil News/ Divulgação Truss
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Ex-BBB Vinícius participa do trio de Pedro Sampaio por Tomzé Fonseca/ Agnews
Valen Bandeira participa do trio de Pedro Sampaio por Tomzé Fonseca/ Agnews
Cantora britânica Leigh-Anne Pinnock acompanha Ludmilla por Vitor Santos / AgNews
Bruno Fagundes participa do trio de Pedro Sampaio por Tomzé Fonseca/ Agnews
Lore Improta grávida participa do trio de Pedro Sampaio por Tomzé Fonseca/ Agnews
Brunna Gonçalves acompanha Ludmilla no Frevo da Lud durante o Carnaval de Salvador por Vitor Santos / AgNews
Pedro Sampaio e Paolla Oliveira em cima do trio por Tomzé Fonseca/ Agnews
Marcelo Serrado por Jesus Carvalho/ AgNews
Ludmilla aposta em figurino inspirado nas tradicionais fitas do Bonfim no Carnaval de Salvador por Vitor Santos / AgNews
Alane Dias e Fran Gil por Jesus Carvalho/ AgNews
Paolla Oliveira por Jesus Carvalho/ AgNews
Paolla Oliveira por Jesus Carvalho/ AgNews
Famosos no primeiro dia do Camarote Club por Sercio Freitas/Olhos de Lince/Divulgação
Famosos no primeiro dia do Camarote Club por Sercio Freitas/Olhos de Lince/Divulgação
Famosos no primeiro dia do Camarote Club por Sercio Freitas/Olhos de Lince/Divulgação
Alane Dias no Camarote Salvador por Jesus Carvalho/ AgNews
Francisco Gil no Camarote Salvador por Jesus Carvalho/ AgNews
Daniel Cady no Camarote Salvador por Heider Sacramento
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
1 de 32
Pedro Sampaio e Paolla Oliveira em cima do trio por Tomzé Fonseca/ Agnews

"Ainda tem uma partezinha em Tremembé e depois a gente continua contando um pouco da vida dela após a cadeia. Mas eu ainda não recebi o roteiro, gente, preciso confessar. Eu ainda não li. Estou muito ansiosa! Vem ‘Antártida’ também, que é um filme que eu fiz no ano passado. Então, vêm vários projetos este ano. Estou muito empolgada!", comemorou.

"Tremembé" foi renovada pelo Amazon Prime Video para a segunda temporada em novembro do ano passado, após o sucesso estrondoso na estreia. A série chegou ao catálogo no dia 31 de outubro e virou a produção de maior audiência da história da plataforma no Brasil, superando a série Cangaço Novo. Com cinco episódios, a produção mostra o cotidiano da penitenciária homônima, localizada no interior de São Paulo.

Criminosos que aparecem na série Tremembé

Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane Richthofen, condenada por planejar e facilitar a execução dos próprios pais em 2002 por Divulgação/Prime Video
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
1 de 11
Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane Richthofen, condenada por planejar e facilitar a execução dos próprios pais em 2002 por Divulgação/Prime Video

O local é considerado o 'presídio dos famosos' por abrigar condenados por crimes de grande repercussão. Entre eles, Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, o casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá e Roger Abdelmassih.

De acordo com o serviço de streaming, Suzane von Richtofen (Marina Ruy Barbosa) seguirá como protagonista e enfrentará a vida fora da prisão. Elize Matsunaga, por sua vez, busca recomeçar no regime aberto, enquanto se arrisca em uma nova profissão.

A continuação terá a chegada de outros personagens, incluindo o jogador Robinho e o milionário Thiago Brennand. Segundo a nota oficial, ambos "instauram um contraste de poder e privilégio entre os presos".

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Tremembé Marina ruy Barbosa Camarote Salvador

Mais recentes

Imagem - Caetano Veloso e João Gomes acompanham desfile do Olodum no Pelourinho

Caetano Veloso e João Gomes acompanham desfile do Olodum no Pelourinho
Imagem - Bruno Reis fala sobre violência após folião ser baleado no Campo Grande

Bruno Reis fala sobre violência após folião ser baleado no Campo Grande
Imagem - Por que sempre chove no Carnaval de Salvador? Meteorologista explica fenômeno

Por que sempre chove no Carnaval de Salvador? Meteorologista explica fenômeno

MAIS LIDAS

Imagem - Carnaval 2026: confira programação do Circuito Osmar (Campo Grande) nesta sexta-feira (13)
01

Carnaval 2026: confira programação do Circuito Osmar (Campo Grande) nesta sexta-feira (13)

Imagem - O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)
02

O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)

Imagem - Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval de Salvador
03

Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval de Salvador

Imagem - Baleado no circuito Campo Grande: atirador disparou 4 vezes contra multidão em meio a briga
04

Baleado no circuito Campo Grande: atirador disparou 4 vezes contra multidão em meio a briga