Veja cinco dicas de segurança para aproveitar o Carnaval sem cair em golpes

Dados da Elo revelam comportamento de consumo dos brasileiros durante a festa

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 18:29

Máquinas de cartão são alvos de fraude
Confira dicas para evitar golpes durante a folia Crédito: Shutterstock

Salvador está em festa, e o Carnaval não movimenta apenas os circuitos da folia. Bares, restaurantes e serviços de alimentação aproveitam o aumento do faturamento no período de festa. De acordo com levantamento da Elo, no último ano, entre segunda-feira de Carnaval e Quarta-Feira de Cinzas, o faturamento em bares e restaurantes cresce significativamente em relação à média das semanas anteriores, chegando a 22% na capital baiana. 

Entre os meios de pagamento, o uso de carteiras digitais (como Apple Pay, Carteira do Google e Samsung Wallet) subiu em média 2,9 pontos percentuais em 2025, com crescimento de faturamento de 48% nos dias de folia, seguido pelo cartão não presente (+33%), impulsionado pelo delivery.

Com o aumento expressivo de transações, os dias de festa também trazem risco de golpes. Entre eles está a já conhecida tática de troca do cartão, quando o golpista devolve um cartão parecido e fica com o original, e a chamada maquininha quebrada, em que um visor danificado ou manipulado oculta o valor real da compra, impedindo que o cliente confira o valor inserido e possibilitando ao golpista tirar vantagem da situação para cobrar acima do combinado.

Dicas da Elo para evitar cair em golpes:

Quando for pagar, mantenha o cartão sempre em suas mãos — insira ou aproxime você mesmo na maquininha, sem deixar que terceiros manuseiem;

Verifique o valor da compra – antes de confirmar, observe o visor e não se esqueça de conferir pelo aplicativo do banco o valor final após o pagamento;

Prefira pagamentos por aproximação ou via carteiras digitais (como Apple Pay, Carteira do Google e Samsung Wallet), que possuem camadas extras de segurança;

Diferencie seu cartão com um adesivo e confirme se é seu nome impresso nele, após cada transação para evitar trocas;

Ajuste temporariamente o limite de compras no app do banco para reduzir o risco de transações acima do valor que você pretende gastar durante o dia.

"Carnaval é sinônimo de alegria, mas também precisa ser vivido com atenção à segurança financeira. Nossos dados mostram que a movimentação com cartões cresce fortemente nesse período, especialmente em bares e restaurantes. Por isso, reforçamos orientações simples, mas que podem evitar prejuízos e garantir que a festa seja só diversão", destaca Alessandro Hamaguchi, Diretor de Operações da Elo.

Com o aumento do uso de meios digitais e pagamentos por aproximação, os consumidores contam com tecnologia a seu favor. No entanto, atenção redobrada, especialmente em ambientes com grande aglomeração, continua sendo a melhor estratégia para curtir sem preocupação.

Fundada em 2011 com foco em cartões de débito e crédito, a Elo ampliou sua atuação para outros negócios ao longo dos anos. Com uma plataforma tecnológica proprietária e local, oferece mais agilidade e flexibilidade para atender às necessidades dos clientes. A companhia atua por meio de uma rede abrangente de portadores de cartões, estabelecimentos comerciais, credenciadores e emissores, apoiando empresas em suas demandas de pagamentos no Brasil e no exterior.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

