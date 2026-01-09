Como não cair em golpes do IPVA? Veja dicas de segurança para pagar o imposto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 08:54
Com a proximidade do início do calendário do IPVA 2026, os os motoristas devem ficar alertas com a atuação criminosa de golpistas na internet. Criminosos têm se aproveitado do período de pagamentos obrigatórios para aplicar fraudes relacionadas ao IPVA, multas de trânsito e à taxa anual de licenciamento.
Os golpes incluem a criação de páginas fraudulentas que imitam os sites oficiais do governo. Esses endereços falsos reproduzem cores, logotipos e imagens da Secretaria de Estado de Fazenda para enganar o contribuinte. Em algumas situações, os links direcionam à emissão de boletos falsos, fazendo com que o dinheiro seja transferido para contas de terceiros.
O pagamento já pode ser feito. Quem optar por antecipar o IPVA na Bahia em 2026 poderá garantir um desconto significativo no imposto. Os proprietários de veículos que quitarem o tributo em cota única até 10 de fevereiro terão abatimento de 15% no valor total. Já quem escolher pagar na primeira parcela do parcelamento também terá desconto, de 8%, conforme o final da placa. As datas, condições de pagamento e a tabela do IPVA 2026 estão disponíveis no site da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA).
O Detran também chama atenção para falsas mensagens sobre multas e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. A autarquia reforça que não envia notificações por e-mail ou SMS. “Qualquer comunicação recebida por esses meios deve ser ignorada”, alerta o órgão. As notificações oficiais sobre infrações são feitas exclusivamente por carta registrada, enviada ao endereço cadastrado do motorista.
Acesse sempre o site oficial
Evite links enviados por mensagens ou buscadores. Para o IPVA, digite diretamente o endereço oficial da Secretaria da Fazenda da Bahia. Para serviços do Detran-BA, utilize apenas o site institucional do órgão.
Emita o IPVA apenas pelos canais do governo
O pagamento do imposto deve ser feito exclusivamente por meio da guia oficial emitida no site da Secretaria da Fazenda, com o número do Renavam.
Desconfie de boletos fora do site oficial
Golpistas criam páginas falsas com layout semelhante ao do governo. Se o boleto não for gerado dentro do ambiente oficial, não efetue o pagamento.
Confira os dados do favorecido
Ao pagar o IPVA via Pix, verifique se o favorecido corresponde à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia
Ignore mensagens sobre multas por e-mail ou SMS
O Detran não envia comunicações eletrônicas sobre infrações, débitos ou suspensão da CNH
Consulte débitos apenas em plataformas oficiais
As pendências do veículo podem ser verificadas no site do Detran-BA ou nos serviços digitais disponibilizados pelo governo estadual
Denucie
Links suspeitos podem roubar dados e instalar vírus. Golpes podem ser denunciados ao Detran-BA ou aos canais oficiais do Governo da Bahia