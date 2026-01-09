Acesse sua conta
Como não cair em golpes do IPVA? Veja dicas de segurança para pagar o imposto

Pagamento já pode ser feito

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 08:54

IPVA de veículos com placas de final 4 deve ser quitado até dia 30
IPVA já pode ser pago Crédito: Paula Fróes/GOVBA

Com a proximidade do início do calendário do IPVA 2026, os os motoristas devem ficar alertas com a atuação criminosa de golpistas na internet. Criminosos têm se aproveitado do período de pagamentos obrigatórios para aplicar fraudes relacionadas ao IPVA, multas de trânsito e à taxa anual de licenciamento.

Os golpes incluem a criação de páginas fraudulentas que imitam os sites oficiais do governo. Esses endereços falsos reproduzem cores, logotipos e imagens da Secretaria de Estado de Fazenda para enganar o contribuinte. Em algumas situações, os links direcionam à emissão de boletos falsos, fazendo com que o dinheiro seja transferido para contas de terceiros.

Dez comportamentos do condutor que são considerados infrações de trânsito e nem todo mundo sabe

1- Dirigir com o som alto por Divulgação
2. Conduzir com o braço para fora da janela ou dirigir só com uma mão por Joseph Silva/Gazeta de SP
3. Estacionar distante mais de 50 cm do meio-fio por Marina Silva/ CORREIO
4. Mudar de faixa sem sinalizar por José Cruz/ Agência Brasil
5. Ligar o pisca-alerta com o carro em movimento por Rovena Rosa/Agência Brasil
6- Telefone na mão por Fernando Frazão/Agência Brasil
7- Bagagem solta no banco por Thomaz Silva/Agência Brasil
8- Molhar pedestres por Joédson Alves/Agência Brasi
9- Buzinar fora de hora por Joédson Alves/Agência Brasil
10- Animal de estimação no banco do passageiro por Bruno Concha
1 de 10
1- Dirigir com o som alto por Divulgação

O pagamento já pode ser feito. Quem optar por antecipar o IPVA na Bahia em 2026 poderá garantir um desconto significativo no imposto. Os proprietários de veículos que quitarem o tributo em cota única até 10 de fevereiro terão abatimento de 15% no valor total. Já quem escolher pagar na primeira parcela do parcelamento também terá desconto, de 8%, conforme o final da placa. As datas, condições de pagamento e a tabela do IPVA 2026 estão disponíveis no site da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA).

O Detran também chama atenção para falsas mensagens sobre multas e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. A autarquia reforça que não envia notificações por e-mail ou SMS. “Qualquer comunicação recebida por esses meios deve ser ignorada”, alerta o órgão. As notificações oficiais sobre infrações são feitas exclusivamente por carta registrada, enviada ao endereço cadastrado do motorista.

Veja o calendário do IPVA 2026: quem antecipar pagamento terá desconto de 15%
Veja o calendário do IPVA 2026: quem antecipar pagamento terá desconto de 15% Crédito: Divulgação

Veja como pagar IPVA e taxas com segurança

Acesse sempre o site oficial

Evite links enviados por mensagens ou buscadores. Para o IPVA, digite diretamente o endereço oficial da Secretaria da Fazenda da Bahia. Para serviços do Detran-BA, utilize apenas o site institucional do órgão.

Emita o IPVA apenas pelos canais do governo

O pagamento do imposto deve ser feito exclusivamente por meio da guia oficial emitida no site da Secretaria da Fazenda, com o número do Renavam.

Desconfie de boletos fora do site oficial

Golpistas criam páginas falsas com layout semelhante ao do governo. Se o boleto não for gerado dentro do ambiente oficial, não efetue o pagamento.

Leia mais

Imagem - IPVA 2026 na Bahia: quem pagar antecipado pode garantir desconto de 15%; veja prazos

IPVA 2026 na Bahia: quem pagar antecipado pode garantir desconto de 15%; veja prazos

Imagem - IPVA 2026: pagar à vista ou parcelar? Educador financeiro ajuda a fazer a melhor escolha

IPVA 2026: pagar à vista ou parcelar? Educador financeiro ajuda a fazer a melhor escolha

Imagem - Valor de um carro de luxo: veja quanto custa o IPVA dos dez veículos mais caros da Bahia

Valor de um carro de luxo: veja quanto custa o IPVA dos dez veículos mais caros da Bahia

Confira os dados do favorecido

Ao pagar o IPVA via Pix, verifique se o favorecido corresponde à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia

Ignore mensagens sobre multas por e-mail ou SMS

O Detran não envia comunicações eletrônicas sobre infrações, débitos ou suspensão da CNH

Consulte débitos apenas em plataformas oficiais

As pendências do veículo podem ser verificadas no site do Detran-BA ou nos serviços digitais disponibilizados pelo governo estadual

Denucie

Links suspeitos podem roubar dados e instalar vírus. Golpes podem ser denunciados ao Detran-BA ou aos canais oficiais do Governo da Bahia

Ipva

