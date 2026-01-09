SALVADOR

Estação de metrô se transforma em palco com projeto “Trilhos de Verão”

Ação segue todas as sextas-feiras de janeiro, sempre das 17h às 19h, na Estação Rodoviária

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 22:09

“Trilhos de Verão” Crédito: Divulgação/ Metrô Bahia

Nesta sexta-feira (9), os passageiros que circularam pela Estação Rodoviária foram recepcionados por um amplo repertório com grandes sucessos como: "Esperando na janela"; "Lucro Descomprimido" e "Deixa eu te amar", que embalaram a estreia do projeto “Trilhos de Verão”. A ação segue todas as sextas-feiras de janeiro, sempre das 17h às 19h.

Para Patrícia de Jesus de Moraes, cliente assídua do metrô há dois anos, um evento como esse é uma forma de aliviar a correria do dia a dia. "Vim do trabalho super agitada e consegui receber esse presente em plena sexta-feira".

A iniciativa celebrou Salvador como a cidade da música e aproximou ainda mais o modal da rotina cultural dos baianos. Durante as apresentações, a estação foi ambientada especialmente para receber os clientes, com mesas temáticas para quem quisesse fazer uma pausa e acompanhar o show de Adriano Santhana antes de seguir viagem.

“Ações como essas reforçam ainda mais o nosso acolhimento e conectam quem passa pelo metrô ao som, à cultura e a toda musicalidade presente em cada canto da capital baiana, tornando a espera ou a passagem pelo local um momento de celebração e bem‑estar”, afirmou Rodrigo Rainer, gerente de Comunicação do Metrô Bahia.

O projeto também abriu espaço para destacar o papel da música como elemento de integração e identidade na capital baiana. Enquanto cantava, o artista convidava os passageiros, que embalados com a boa música sentavam às mesas. "Esse projeto foi pensado especialmente para vocês desfrutarem de uma sexta-feira descontraída, com a alegria que a música traz, disse ao agradecer o convite do Metrô Bahia.