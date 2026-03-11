Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Blusa é encontrada durante buscas por mulher arrastada por enxurrada na Bahia

Peça foi encontrada próximo de onde familiares haviam rastreado o sinal do telefone celular da vítima

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de março de 2026 às 20:58

Rosânia desapareceu após ser arrastada pela enxurrada
Rosânia desapareceu após ser arrastada pela enxurrada Crédito: Reprodução/ TV Sudoeste/ Redes sociais

Durante as buscas pela mulher que foi levada pela enxurrada em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, os bombeiros encontraram uma blusa com características semelhantes às roupas da vítima desaparecida na Avenida Caracas. A peça foi localizada nesta quarta-feira (11).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes realizaram varreduras ao longo de um trecho de aproximadamente 14 quilômetros que já havia sido percorrido anteriormente e ampliaram as buscas por mais 7 quilômetros. A blusa estava submersa em um trecho do Rio Verruga, nas proximidades do Orquidário Municipal Zilda Gusmão, no bairro Recreio.

Mulher desaparece após enxurrada em Vitória da Conquista

Mulher desaparece após enxurrada em Vitória da Conquista por Reprodução
Mulher desaparece após enxurrada em Vitória da Conquista por Reprodução
Mulher desaparece após enxurrada em Vitória da Conquista por Reprodução
Mulher desaparece após enxurrada em Vitória da Conquista por Reprodução
1 de 4
Mulher desaparece após enxurrada em Vitória da Conquista por Reprodução

O local fica em um perímetro muito próximo de onde familiares haviam rastreado anteriormente o sinal do telefone celular da vítima. De acordo com o órgão, a descoberta pode ajudar a direcionar as próximas etapas da operação, com equipes de mergulho e guarnições terrestres concentrando as buscas em uma área específica do rio, caracterizada pelo acúmulo de detritos e vegetação densa.

Rosânia Silva Borges, de 46 anos, é moradora do bairro Vila América. Ela é casada e tem cinco filhos, três deles com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A mulher desapareceu na segunda-feira (9), após ser arrastada por uma enxurrada durante as fortes chuvas que atingiram Vitória da Conquista. Ela havia saído de casa para alterar a matrícula escolar de um dos filhos quando foi levada pela força da água.

Leia mais

Imagem - Gradil será construído após mulher desaparecer durante enxurrada em Vitória da Conquista

Gradil será construído após mulher desaparecer durante enxurrada em Vitória da Conquista

Imagem - Bombeiros seguem buscas por mulher arrastada por enxurrada na Bahia

Bombeiros seguem buscas por mulher arrastada por enxurrada na Bahia

Imagem - Mulher desaparecida após enxurrada saiu para alterar matrícula de um dos cinco filhos

Mulher desaparecida após enxurrada saiu para alterar matrícula de um dos cinco filhos

Um vídeo gravado por um morador mostra o momento em que um casal tenta se salvar da enxurrada enquanto o carro é levado pela correnteza. Em determinado momento, o homem parece conseguir subir em um local mais elevado, enquanto a mulher continua nadando contra a força da água.

O motorista por aplicativo, Rafael Porto, de 26 anos, conseguiu sair pela janela do veículo e alcançar a margem em segurança. Ele foi encaminhado para o Hospital Samur.

Tags:

Vitória da Conquista Mulher Desaparece Após Enxurrada em Vitória da Conquista

Mais recentes

Imagem - Salvador abre inscrições gratuitas para laboratório de criação de games voltado a mulheres

Salvador abre inscrições gratuitas para laboratório de criação de games voltado a mulheres
Imagem - TRT-BA avalia blindagem judicial para evitar leilões e bloqueios no Hospital Sagrada Família

TRT-BA avalia blindagem judicial para evitar leilões e bloqueios no Hospital Sagrada Família
Imagem - Interdição de píer em Morro de São Paulo trava turismo e causa prejuízos de até R$ 25 mil a profissionais da ilha

Interdição de píer em Morro de São Paulo trava turismo e causa prejuízos de até R$ 25 mil a profissionais da ilha

MAIS LIDAS

Imagem - Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'
01

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Imagem - Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado
02

Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado

Imagem - Dinheiro pode surgir de onde menos se espera para 3 signos hoje (11 de março)
03

Dinheiro pode surgir de onde menos se espera para 3 signos hoje (11 de março)

Imagem - Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana
04

Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana