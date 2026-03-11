VITÓRIA DA CONQUISTA

Blusa é encontrada durante buscas por mulher arrastada por enxurrada na Bahia

Peça foi encontrada próximo de onde familiares haviam rastreado o sinal do telefone celular da vítima

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de março de 2026 às 20:58

Rosânia desapareceu após ser arrastada pela enxurrada Crédito: Reprodução/ TV Sudoeste/ Redes sociais

Durante as buscas pela mulher que foi levada pela enxurrada em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, os bombeiros encontraram uma blusa com características semelhantes às roupas da vítima desaparecida na Avenida Caracas. A peça foi localizada nesta quarta-feira (11).



Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes realizaram varreduras ao longo de um trecho de aproximadamente 14 quilômetros que já havia sido percorrido anteriormente e ampliaram as buscas por mais 7 quilômetros. A blusa estava submersa em um trecho do Rio Verruga, nas proximidades do Orquidário Municipal Zilda Gusmão, no bairro Recreio.

O local fica em um perímetro muito próximo de onde familiares haviam rastreado anteriormente o sinal do telefone celular da vítima. De acordo com o órgão, a descoberta pode ajudar a direcionar as próximas etapas da operação, com equipes de mergulho e guarnições terrestres concentrando as buscas em uma área específica do rio, caracterizada pelo acúmulo de detritos e vegetação densa.

Rosânia Silva Borges, de 46 anos, é moradora do bairro Vila América. Ela é casada e tem cinco filhos, três deles com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A mulher desapareceu na segunda-feira (9), após ser arrastada por uma enxurrada durante as fortes chuvas que atingiram Vitória da Conquista. Ela havia saído de casa para alterar a matrícula escolar de um dos filhos quando foi levada pela força da água.

Um vídeo gravado por um morador mostra o momento em que um casal tenta se salvar da enxurrada enquanto o carro é levado pela correnteza. Em determinado momento, o homem parece conseguir subir em um local mais elevado, enquanto a mulher continua nadando contra a força da água.