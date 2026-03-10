Mulher desaparecida após enxurrada saiu para alterar matrícula de um dos cinco filhos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 10 de março de 2026 às 13:51
A mulher que desapareceu após ser arrastada por uma enxurrada durante as fortes chuvas de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, saiu de casa para alterar a matrícula escolar de um dos cinco filhos.
Ela foi identificada como Rosania Silva Borges, de 46 anos. Moradora do bairro Vila América, ela é casa e tem cinco filhos - três deles com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ela desapareceu na segunda-feira (9). O caso foi registrado na Avenida Caracas. O Corpo de Bombeiros realiza buscas pela vítima.
Um vídeo gravado por um morador mostra o momento em que um casal tenta se salvar da enxurrada, enquanto o carro é levado pela água. Em um certo momento, o homem parece conseguir subir em um local mais elevado, enquanto a mulher continua nadando contra a correnteza.
Mulher desaparece após enxurrada em Vitória da Conquista
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que guarnições seguem realizando buscas utilizando a técnica de varredura. Mergulhadores do 7° Batalhão de Bombeiros Militar adentraram o canal nesta segunda-feira (9). Um drone também é utilizado na operação.
Ainda segundo a corporação, o motorista conseguiu sair pela janela e alcançar a margem em segurança. Mas a passageira, ao tentar deixar o carro, acabou sendo arrastada pela correnteza.