Quatro estudantes ficam feridos após piso de prefeitura ceder em visita técnica na Bahia

Caso aconteceu em Cruz das Almas, no Recôncavo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de março de 2026 às 10:48

Prefeitura de Cruz das Almas esclarece destino de financiamento e reforça transparência
Prefeitura de Cruz das Almas  Crédito: Divulgação

Quatro estudantes do Centro Educacional Maria Milza (CEMAM) ao Paço Municipal, de Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia, ficaram feridos durante uma visita técnica à prefeitura. O caso aconteceu após o piso do prédio ceder na última segunda-feira (9).

Os alunos estavam acompanhados por responsáveis e pela equipe da escola. As equipes da prefeitura prestaram assistência e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em nota, a Prefeitura de Cruz das Almas informou que os quatro estudantes foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica. Eles apresentaram ferimentos leves, receberam atendimento, ficaram em observação e foram liberados em seguida.

"A Prefeitura se solidariza com os alunos, familiares e com toda a comunidade escolar, segue acompanhando a situação e informa que as circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas", diz trecho da nota.

Como medida preventiva, o prédio da prefeitura permaneceu fechado na tarde de segunda para a realização de inspeção técnica. O atendimento ao público retomou normalmente na manhã de hoje.

Tags:

Bahia Escola Cruz das Almas Recôncavo

