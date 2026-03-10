SUSTO

Quatro estudantes ficam feridos após piso de prefeitura ceder em visita técnica na Bahia

Caso aconteceu em Cruz das Almas, no Recôncavo

Millena Marques

Publicado em 10 de março de 2026 às 10:48

Prefeitura de Cruz das Almas Crédito: Divulgação

Quatro estudantes do Centro Educacional Maria Milza (CEMAM) ao Paço Municipal, de Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia, ficaram feridos durante uma visita técnica à prefeitura. O caso aconteceu após o piso do prédio ceder na última segunda-feira (9).

Os alunos estavam acompanhados por responsáveis e pela equipe da escola. As equipes da prefeitura prestaram assistência e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em nota, a Prefeitura de Cruz das Almas informou que os quatro estudantes foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica. Eles apresentaram ferimentos leves, receberam atendimento, ficaram em observação e foram liberados em seguida.

"A Prefeitura se solidariza com os alunos, familiares e com toda a comunidade escolar, segue acompanhando a situação e informa que as circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas", diz trecho da nota.