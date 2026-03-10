Quatro estudantes ficam feridos após piso de prefeitura ceder em visita técnica na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 10 de março de 2026 às 10:48
Quatro estudantes do Centro Educacional Maria Milza (CEMAM) ao Paço Municipal, de Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia, ficaram feridos durante uma visita técnica à prefeitura. O caso aconteceu após o piso do prédio ceder na última segunda-feira (9).
Os alunos estavam acompanhados por responsáveis e pela equipe da escola. As equipes da prefeitura prestaram assistência e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Em nota, a Prefeitura de Cruz das Almas informou que os quatro estudantes foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica. Eles apresentaram ferimentos leves, receberam atendimento, ficaram em observação e foram liberados em seguida.
"A Prefeitura se solidariza com os alunos, familiares e com toda a comunidade escolar, segue acompanhando a situação e informa que as circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas", diz trecho da nota.
Como medida preventiva, o prédio da prefeitura permaneceu fechado na tarde de segunda para a realização de inspeção técnica. O atendimento ao público retomou normalmente na manhã de hoje.