Influenciadora é suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões de clube de tênis em Salvador

Naay Lins, de 33 anos, é ex-funcionária do local

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de março de 2026 às 12:04

Naay Lins
Naay Lins Crédito: Reprodução/Redes sociais

A influenciadora Naay Lins, de 33 anos, foi alvo de uma operação da Polícia Civil na manhã desta terça-feira (10), em Catu de Abrantes, na Região Metropolitana de Salvador. Ela é suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões do Clube Bahiano de Tênis.

De acordo com a Polícia Civil, equipes da 14ª Delegacia Territorial da Barra cumpriram mandado de busca e apreensão em um imóvel em Catu de Abrantes. Ela e o marido, um homem de 41 anos, foram encaminhados à delegacia para prestar depoimentos. No local foram apreendidos celulares, simulacros de arma de fogo e uma motocicleta.

Além disso, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis situados nos bairros de Brotas e Plataforma, na capital, além do endereço em Busca Vida.

Influenciadora Naay Lins

As investigações tiveram início após a instituição comunicar um possível desvio de recursos financeiros. A ex-funcionária do setor financeiro teria se aproveitado do acesso ao sistema de recebimento eletrônico para redirecionar valores para a própria conta bancária.

Durante as diligências, na casa onde a suspeita foi localizada, a equipe encontrou um ambiente de alto padrão. Foram apreendidos um veículo de luxo, uma motocicleta, aparelhos celulares e simulacros de arma de fogo, que serão submetidos à análise no curso das investigações. Também foi determinado o bloqueio de contas bancárias que totalizam aproximadamente R$ 2,5 milhões, valor que corresponde ao montante que teria sido desviado da instituição.

A suspeita foi encaminhada à unidade policial para depoimento e, até o momento, responde ao inquérito policial em liberdade. A Polícia Civil segue com a análise do material apreendido e a realização de novas diligências para aprofundar as investigações e esclarecer completamente os fatos.

A reportagem tentou contato com o Clube Bahiano de Tênis, mas não obteve sucesso. Também não conseguiu o contato da suspeita. 

Tags:

Bahia Salvador

