Quatro homens morrem e dois são presos durante operação em destino turístico da Bahia

Armas, munições, drogas e rádios comunicadores foram apreendidos durante ação da polícia

Maysa Polcri

Publicado em 10 de março de 2026 às 15:08

Operação policial realizada em Maraú Crédito: Divulgação

Quatro homens morreram e dois foram presos durante uma operação realizada em Maraú, cidade do baixo sul da Bahia, na manhã desta terça-feira (10). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os alvos da ação policial são suspeitos de cometer homicídios na região e atuar no tráfico de drogas local.

Seis mandados de busca e apreensão em imóveis, além de incursões táticas em zonas de matas e mangues usados como pontos de apoio de criminosos. Quatro suspeitos teriam atirado contra os policiais, que reagiram. O quarteto foi ferido e, segundo a polícia, socorrido para uma unidade de saúde de Maraú, onde os óbitos foram registrados.

Os dois suspeitos presos foram conduzidos à unidade policial, onde permanecem à disposição da Justiça. Uma submetralhadora, uma metralhadora artesanal, duas pistolas, munições, porções de drogas e rádios comunicadores foram apreendidos pelas equipes policiais.

"As Forças de Segurança Estaduais seguem com as operações, visando identificar outros integrantes das organizações criminosas responsáveis pelos crimes na região", afirma a SSP, em nota.

Violência em Maraú

No último domingo (8), um jovem foi baleado após o carro em que estava ser atingido por disparos de arma de fogo no início da noite, na BR-030, no entroncamento de acesso ao povoado de Taipu de Dentro, na Península de Maraú. Mesmo baleado, o motorista conseguiu manter o controle da direção e seguiu até o povoado de Campinho, onde parou para pedir socorro. Imagens do veículo após a tentativa de homicídio mostram diversas marcas de disparos.

Antes disso, em 23 de fevereiro, Rodrigo Santos Maciel teve a casa invadida, na localidade de Itaipu de Fora, por quatro homens armados que dispararam contra ele, que morreu. Uma mulher que também estava no local foi atingida e socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).