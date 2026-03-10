Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quatro homens morrem e dois são presos durante operação em destino turístico da Bahia

Armas, munições, drogas e rádios comunicadores foram apreendidos durante ação da polícia

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de março de 2026 às 15:08

Operação policial realizada em Maraú
Operação policial realizada em Maraú Crédito: Divulgação

Quatro homens morreram e dois foram presos durante uma operação realizada em Maraú, cidade do baixo sul da Bahia, na manhã desta terça-feira (10). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os alvos da ação policial são suspeitos de cometer homicídios na região e atuar no tráfico de drogas local. 

Seis mandados de busca e apreensão em imóveis, além de incursões táticas em zonas de matas e mangues usados como pontos de apoio de criminosos. Quatro suspeitos teriam atirado contra os policiais, que reagiram. O quarteto foi ferido e, segundo a polícia,  socorrido para uma unidade de saúde de Maraú, onde os óbitos foram registrados.

Os dois suspeitos presos foram conduzidos à unidade policial, onde permanecem à disposição da Justiça. Uma submetralhadora, uma metralhadora artesanal, duas pistolas, munições, porções de drogas e rádios comunicadores foram apreendidos pelas equipes policiais.

"As Forças de Segurança Estaduais seguem com as operações, visando identificar outros integrantes das organizações criminosas responsáveis pelos crimes na região", afirma a SSP, em nota. 

Leia mais

Imagem - Carro é ‘metralhado’ e jovem é baleado em destino turístico da Bahia

Carro é ‘metralhado’ e jovem é baleado em destino turístico da Bahia

Imagem - Homem é morto e duas pessoas ficam feridas após ataque em destino turístico da Bahia

Homem é morto e duas pessoas ficam feridas após ataque em destino turístico da Bahia

Imagem - Duas turistas gaúchas são baleadas em destino turístico do sul da Bahia

Duas turistas gaúchas são baleadas em destino turístico do sul da Bahia

Violência em Maraú 

No último domingo (8), um jovem foi baleado após o carro em que estava ser atingido por disparos de arma de fogo no início da noite, na BR-030, no entroncamento de acesso ao povoado de Taipu de Dentro, na Península de Maraú. Mesmo baleado, o motorista conseguiu manter o controle da direção e seguiu até o povoado de Campinho, onde parou para pedir socorro. Imagens do veículo após a tentativa de homicídio mostram diversas marcas de disparos.

Antes disso, em 23 de fevereiro, Rodrigo Santos Maciel teve a casa invadida, na localidade de Itaipu de Fora, por quatro homens armados que dispararam contra ele, que morreu. Uma mulher que também estava no local foi atingida e socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 

Após a invasão, os suspeitos entraram em uma segunda residência, próxima à primeira, e atiraram contra outro homem. A vítima também foi socorrida pelo Samu e levada para uma unidade de saúde.

Mais recentes

Imagem - Júri popular de suspeito de matar trancista em Cachoeira é adiado pela terceira vez

Júri popular de suspeito de matar trancista em Cachoeira é adiado pela terceira vez
Imagem - Idoso de 74 anos é preso por estuprar adolescente com deficiência intelectual na Bahia

Idoso de 74 anos é preso por estuprar adolescente com deficiência intelectual na Bahia
Imagem - Operação prende quatro pessoas e apreende animais silvestres na Bahia

Operação prende quatro pessoas e apreende animais silvestres na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Um sinal poderoso do Universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (10 de março) e transforma completamente a forma como enxergam o amor
01

Um sinal poderoso do Universo chega para Touro, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (10 de março) e transforma completamente a forma como enxergam o amor

Imagem - Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes
02

Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes

Imagem - Fios e extensão são coisa do passado: a moda agora é cubo compacto com entradas USB e elétrica
03

Fios e extensão são coisa do passado: a moda agora é cubo compacto com entradas USB e elétrica

Imagem - Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês
04

Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês