Carro é ‘metralhado’ e jovem é baleado em destino turístico da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 9 de março de 2026 às 11:38
Um jovem foi baleado após o carro em que estava ser atingido por disparos de arma de fogo no início da noite de domingo (8), na BR-030, no entroncamento de acesso ao povoado de Taipu de Dentro, na Península de Maraú, no sul da Bahia.
Segundo informações iniciais de policiais, o veículo foi alvo de vários tiros enquanto trafegava pela rodovia. Mesmo baleado, o motorista conseguiu manter o controle da direção e seguiu até o povoado de Campinhos, onde parou para pedir socorro. Imagens do veículo após a tentativa de homicídio mostram diversas marcas de disparos. Veja fotos na galeria abaixo:
Jovem foi alvo de disparos em Taipu de Dentro
Uma ambulância foi acionada para atender a ocorrência e prestou os primeiros socorros à vítima. O jovem foi encaminhado, sob escolta da Polícia Militar, ao Pronto Atendimento de Barra Grande.
De acordo com as primeiras informações médicas, o estado de saúde dele é estável e não há risco de morte. Após receber atendimento inicial, ele foi transferido para um hospital de referência em Ilhéus, onde passou por exames e permanece em acompanhamento.
Procuradas, Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e Polícia Civil (PC) não deram retorno sobre o caso até a publicação desta matéria.