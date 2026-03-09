Acesse sua conta
Carro é ‘metralhado’ e jovem é baleado em destino turístico da Bahia

Vitima foi surpreendida por diversos disparos na Península de Maraú

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de março de 2026 às 11:38

Jovem foi alvo de disparos em Taipu de Dentro
Jovem foi alvo de disparos em Taipu de Dentro Crédito: Reprodução

Um jovem foi baleado após o carro em que estava ser atingido por disparos de arma de fogo no início da noite de domingo (8), na BR-030, no entroncamento de acesso ao povoado de Taipu de Dentro, na Península de Maraú, no sul da Bahia.

Segundo informações iniciais de policiais, o veículo foi alvo de vários tiros enquanto trafegava pela rodovia. Mesmo baleado, o motorista conseguiu manter o controle da direção e seguiu até o povoado de Campinhos, onde parou para pedir socorro. Imagens do veículo após a tentativa de homicídio mostram diversas marcas de disparos. Veja fotos na galeria abaixo:

Jovem foi alvo de disparos em Taipu de Dentro

Jovem foi alvo de disparos em Taipu de Dentro por Reprodução
Jovem foi alvo de disparos em Taipu de Dentro por Reprodução
Jovem foi alvo de disparos em Taipu de Dentro por Reprodução
Jovem foi alvo de disparos em Taipu de Dentro por Reprodução
Jovem foi alvo de disparos em Taipu de Dentro por Reprodução
Jovem foi alvo de disparos em Taipu de Dentro por Reprodução
1 de 6
Jovem foi alvo de disparos em Taipu de Dentro por Reprodução

Uma ambulância foi acionada para atender a ocorrência e prestou os primeiros socorros à vítima. O jovem foi encaminhado, sob escolta da Polícia Militar, ao Pronto Atendimento de Barra Grande.

De acordo com as primeiras informações médicas, o estado de saúde dele é estável e não há risco de morte. Após receber atendimento inicial, ele foi transferido para um hospital de referência em Ilhéus, onde passou por exames e permanece em acompanhamento.

Procuradas, Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e Polícia Civil (PC) não deram retorno sobre o caso até a publicação desta matéria.

