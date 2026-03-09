CRIME

Carro é ‘metralhado’ e jovem é baleado em destino turístico da Bahia

Vitima foi surpreendida por diversos disparos na Península de Maraú

Wendel de Novais

Publicado em 9 de março de 2026 às 11:38

Jovem foi alvo de disparos em Taipu de Dentro Crédito: Reprodução

Um jovem foi baleado após o carro em que estava ser atingido por disparos de arma de fogo no início da noite de domingo (8), na BR-030, no entroncamento de acesso ao povoado de Taipu de Dentro, na Península de Maraú, no sul da Bahia.

Segundo informações iniciais de policiais, o veículo foi alvo de vários tiros enquanto trafegava pela rodovia. Mesmo baleado, o motorista conseguiu manter o controle da direção e seguiu até o povoado de Campinhos, onde parou para pedir socorro. Imagens do veículo após a tentativa de homicídio mostram diversas marcas de disparos. Veja fotos na galeria abaixo:

Uma ambulância foi acionada para atender a ocorrência e prestou os primeiros socorros à vítima. O jovem foi encaminhado, sob escolta da Polícia Militar, ao Pronto Atendimento de Barra Grande.

De acordo com as primeiras informações médicas, o estado de saúde dele é estável e não há risco de morte. Após receber atendimento inicial, ele foi transferido para um hospital de referência em Ilhéus, onde passou por exames e permanece em acompanhamento.