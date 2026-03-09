TRAGÉDIA

Duas pessoas morrem após carro bater de frente com poste no bairro do Uruguai

Polícia registrou o caso e vítimas foram identificadas após acidente

Wendel de Novais

Publicado em 9 de março de 2026 às 09:41

Acidente deixa dois mortos em Salvador Crédito: Reprodução

Duas pessoas morreram após um carro colidir violentamente contra um poste na noite de domingo (8), no bairro do Uruguai, em Salvador. As vítimas foram identificadas como Marines Araújo, de 57 anos, e Alisson Araújo Teixeira, de 33. O acidente aconteceu por volta das 23h50, na Rua Direta do Uruguai, e foi registrado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

De acordo com as informações iniciais, o motorista teria perdido o controle do veículo antes de atingir o poste. Marines e Alisson estavam a bordo de um carro de passeio no momento da batida. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro, mas, ao chegarem ao local, constataram que as duas vítimas já estavam sem vida.

A ocorrência foi registrada pela 3ª Delegacia Territorial (DT) do Bonfim. Conforme apuração da polícia, foram expedidas as guias para a realização da perícia e para a remoção dos corpos. Após a conclusão dos trabalhos periciais no local do acidente, o veículo foi liberado e entregue aos familiares.