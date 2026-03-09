Acesse sua conta
Guerreiro e pai de dois filhos: quem é o sargento da PM morto em área de mata na Bahia

Vagner Carneiro Firmo tinha 22 anos de corporação e deixou esposa

Publicado em 9 de março de 2026 às 09:09

Sargento da PM foi morto em Santaluz
Sargento da PM foi morto em Santaluz Crédito: Reprodução

O sargento da Polícia Militar morto a tiros em uma área de mata no município de Santaluz, na região sisaleira da Bahia, tinha 45 anos e dedicou mais de duas décadas à corporação. Vagner Carneiro Firmo era casado, pai de dois filhos e atuava no 16º Batalhão da Polícia Militar (BPM), sediado em Serrinha, a cerca de 84 quilômetros do local do crime.

O policial foi encontrado por colegas do próprio batalhão após moradores da região acionarem as autoridades. Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do sargento e destacou que ele deixa um histórico marcado por liderança, dedicação e compromisso com o serviço policial. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o local e a data do sepultamento.

De acordo com informações da corporação, Vagner estava de folga quando decidiu averiguar uma denúncia feita por moradores da região rural de Santaluz. Populares relataram que uma barraca de lona montada em uma área de mata, dentro de uma fazenda nas proximidades do Açude Tapera, estaria sendo utilizada como esconderijo por homens suspeitos.

O sargento foi até o local para verificar a situação, mas acabou surpreendido. Segundo a Polícia Militar, ele foi atingido por disparos quando tentava realizar a abordagem. Após o crime, os suspeitos fugiram e se dispersaram pela vegetação da região. Equipes do 16º BPM foram acionadas com a informação de que um policial militar havia sido baleado na área. Ao chegarem ao local indicado, os agentes encontraram o corpo do sargento.

A morte de Vagner ocorreu na manhã de sábado (7) e causou forte comoção entre colegas de farda e moradores da região, que destacavam o trabalho e a dedicação do policial à segurança pública. Durante a despedida, policiais militares do 16º Batalhão prestaram homenagens ao colega.

A cerimônia foi marcada por emoção e solidariedade à família do policial, em um momento de despedida que reforçou os laços de companheirismo entre os integrantes da Polícia Militar da Bahia.

