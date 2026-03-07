Acesse sua conta
Sargento da PM é morto a tiros durante folga na Bahia

Policial foi atingido por disparos após sair em busca de suspeitos em uma área de mata de Santaluz

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de março de 2026 às 14:19

O sargento Vagner Carneiro Firmo era lotado no 16º BPM de Serrinha
O sargento Vagner Carneiro Firmo era lotado no 16º BPM de Serrinha

Um sargento da Polícia Militar da Bahia foi morto a tiros na manhã deste sábado (7), na cidade de Santaluz, localizada na região sisaleira do estado. Ele foi atingido enquanto estava de folga, apurando uma denúncia de populares em uma área de mata da zona rural do município.

Após receber denúncias de que uma barraca de lona instalada na área de mata de uma fazenda nas proximidades do Açude Tapera abrigava homens escondidos, o sargento Vagner Carneiro Firmo, de 44 anos, foi até o local apurar as informações.

Segundo a PM, ele foi baleado ao tentar realizar uma abordagem. Os suspeitos fugiram para outras regiões da mata após o crime.

O corpo de Vagner foi encontrado após equipes do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM) serem acionadas com a informação de que um policial militar havia sido ferido no local.

"As circunstâncias do ocorrido seguem sendo apuradas. Equipes da Polícia Militar realizam diligências na região com o objetivo de localizar e prender os responsáveis pelo crime. O policiamento na área também foi reforçado para ampliar a segurança da população local", informou a PM, em nota.

A corporação lamentou a morte do sargento e prestou solidariedade à família. "O sargento Vagner Carneiro Firmo tinha 22 anos de serviços prestados à Polícia Militar da Bahia, atuando com dedicação na missão de servir e proteger a sociedade baiana", comunicou. Vagner era lotado no 16º BPM de Serrinha e deixa esposa e dois filhos.

"Profissional dedicado e comprometido com a missão de servir e proteger, o 1º Sgt PM Vagner deixa um legado de honra, disciplina e companheirismo, construído ao longo de sua trajetória na Corporação. Neste momento de dor, a família policial militar se solidariza com familiares, amigos e companheiros de farda, rogando a Deus que conceda conforto aos corações enlutados e força para superar esta irreparável perda."

