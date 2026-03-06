Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Temporal deixa mais de 60 pessoas desalojadas ou desabrigadas em cidade baiana

Comitê de Crise possui colaboração de13 secretarias para monitorar a situação de Jacobina

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de março de 2026 às 18:43

Rio do Outro transborda e alaga ruas em Jacobina
Rio do Outro transborda e alaga ruas em Jacobina Crédito: Reprodução/Redes sociais

Após o temporal que atingiu a cidade de Jacobina, no centro-norte da Bahia, na última quinta-feira (5), ao menos 68 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. O município registrou aproximadamente 170 milímetros de chuva em menos de 24 horas, o Rio do Ouro transbordou, alagou ruas e invadiu casas e estabelecimentos comerciais.

Até o momento, a gestão municipal de Jacobina contabilizou três pessoas desabrigadas e outras 65 desalojadas. As famílias que precisaram deixar suas residências estão recebendo assistência da prefeitura. “A Secretaria de Assistência Social disponibilizou espaços de acolhimento no bairro da Alagoinha e também na estrutura do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para atender os desabrigados”, informou a prefeitura, por meio de nota.

Temporal em Jacobina

Temporal em Jacobina por Reprodução
Temporal em Jacobina por Reprodução
Temporal em Jacobina por Reprodução
Temporal em Jacobina por Reprodução
Temporal em Jacobina por Reprodução
Temporal em Jacobina por Reprodução
Temporal em Jacobina por Reprodução
Temporal em Jacobina por Reprodução
Temporal em Jacobina por Reprodução
Temporal em Jacobina por Reprodução
1 de 10
Temporal em Jacobina por Reprodução

Em um vídeo publicado nas redes sociais, um morador identificado como Aldemar relatou que as águas da chuva invadiram a sua residência e chegaram à altura do peito. Ele precisou deixar o local pela janela de um dos quartos da casa. “O sofá começou a andar aqui dentro de casa, colchão, cama...”, disse.

Leia mais

Imagem - Fortes chuvas provocam alagamentos e transtornos para moradores de Cachoeira

Fortes chuvas provocam alagamentos e transtornos para moradores de Cachoeira

Imagem - Chuvas colocam todos os municípios da Bahia sob alerta para alagamentos e deslizamentos

Chuvas colocam todos os municípios da Bahia sob alerta para alagamentos e deslizamentos

Imagem - Em alerta laranja de chuvas, cidade baiana tem desabamento de casas e 6 famílias desabrigadas

Em alerta laranja de chuvas, cidade baiana tem desabamento de casas e 6 famílias desabrigadas

Outro morador, Ricardo Mercês, precisou da ajuda de um vizinho para quebrar a porta para que ele e a esposa conseguissem deixar o local, completamente invadido pela água, que chegou à altura da cintura. “Em questão de cinco minutos eu saí e, quando retornei, a água já começou a invadir. Nesse momento eu vi que era hora de cair fora, abandonar tudo e sair”, relatou.

De acordo com o secretário de Defesa Civil, Gilson Almeida, um Comitê de Crise com 13 secretarias foi criado para monitorar a situação da cidade. O grupo está funcionando na Secretaria de Políticas para as Mulheres, local que também recebe doações destinadas às famílias afetadas pelas chuvas.

Em caso de emergência ou necessidade de apoio, a prefeitura orienta que a população entre em contato com a Defesa Civil Municipal pelo telefone (74) 9 9800-8846.

Mais recentes

Imagem - Emboscada: motorista de aplicativo é sequestrado e torturado após aceitar corrida na Bahia

Emboscada: motorista de aplicativo é sequestrado e torturado após aceitar corrida na Bahia
Imagem - Av. Jequitaia e Largo da Calçada: interdição desvia 38 linhas de ônibus a partir de segunda (9); veja quais

Av. Jequitaia e Largo da Calçada: interdição desvia 38 linhas de ônibus a partir de segunda (9); veja quais
Imagem - Fábrica de energéticos em Salvador é flagrada com 'gato' que abasteceria mais de 3 mil casas

Fábrica de energéticos em Salvador é flagrada com 'gato' que abasteceria mais de 3 mil casas

MAIS LIDAS

Imagem - Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo
01

Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo

Imagem - Emboscada: motorista de aplicativo é sequestrado e torturado após aceitar corrida na Bahia
02

Emboscada: motorista de aplicativo é sequestrado e torturado após aceitar corrida na Bahia

Imagem - Três são presos em operação de combate a fraudes contra a Caixa e outros bancos na Bahia
03

Três são presos em operação de combate a fraudes contra a Caixa e outros bancos na Bahia

Imagem - Lembra dele? Irreconhecível, ator que viveu Cirilo em Carrossel surge com dreads e barba grisalha e surpreende fãs
04

Lembra dele? Irreconhecível, ator que viveu Cirilo em Carrossel surge com dreads e barba grisalha e surpreende fãs