Temporal deixa mais de 60 pessoas desalojadas ou desabrigadas em cidade baiana

Elaine Sanoli
Publicado em 6 de março de 2026 às 18:43
Após o temporal que atingiu a cidade de Jacobina, no centro-norte da Bahia, na última quinta-feira (5), ao menos 68 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. O município registrou aproximadamente 170 milímetros de chuva em menos de 24 horas, o Rio do Ouro transbordou, alagou ruas e invadiu casas e estabelecimentos comerciais.
Até o momento, a gestão municipal de Jacobina contabilizou três pessoas desabrigadas e outras 65 desalojadas. As famílias que precisaram deixar suas residências estão recebendo assistência da prefeitura. “A Secretaria de Assistência Social disponibilizou espaços de acolhimento no bairro da Alagoinha e também na estrutura do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para atender os desabrigados”, informou a prefeitura, por meio de nota.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, um morador identificado como Aldemar relatou que as águas da chuva invadiram a sua residência e chegaram à altura do peito. Ele precisou deixar o local pela janela de um dos quartos da casa. “O sofá começou a andar aqui dentro de casa, colchão, cama...”, disse.
Outro morador, Ricardo Mercês, precisou da ajuda de um vizinho para quebrar a porta para que ele e a esposa conseguissem deixar o local, completamente invadido pela água, que chegou à altura da cintura. “Em questão de cinco minutos eu saí e, quando retornei, a água já começou a invadir. Nesse momento eu vi que era hora de cair fora, abandonar tudo e sair”, relatou.
De acordo com o secretário de Defesa Civil, Gilson Almeida, um Comitê de Crise com 13 secretarias foi criado para monitorar a situação da cidade. O grupo está funcionando na Secretaria de Políticas para as Mulheres, local que também recebe doações destinadas às famílias afetadas pelas chuvas.
Em caso de emergência ou necessidade de apoio, a prefeitura orienta que a população entre em contato com a Defesa Civil Municipal pelo telefone (74) 9 9800-8846.