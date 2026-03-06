CHUVA

Temporal deixa mais de 60 pessoas desalojadas ou desabrigadas em cidade baiana

Comitê de Crise possui colaboração de13 secretarias para monitorar a situação de Jacobina

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de março de 2026 às 18:43

Rio do Outro transborda e alaga ruas em Jacobina Crédito: Reprodução/Redes sociais

Após o temporal que atingiu a cidade de Jacobina, no centro-norte da Bahia, na última quinta-feira (5), ao menos 68 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. O município registrou aproximadamente 170 milímetros de chuva em menos de 24 horas, o Rio do Ouro transbordou, alagou ruas e invadiu casas e estabelecimentos comerciais.

Até o momento, a gestão municipal de Jacobina contabilizou três pessoas desabrigadas e outras 65 desalojadas. As famílias que precisaram deixar suas residências estão recebendo assistência da prefeitura. “A Secretaria de Assistência Social disponibilizou espaços de acolhimento no bairro da Alagoinha e também na estrutura do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para atender os desabrigados”, informou a prefeitura, por meio de nota.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, um morador identificado como Aldemar relatou que as águas da chuva invadiram a sua residência e chegaram à altura do peito. Ele precisou deixar o local pela janela de um dos quartos da casa. “O sofá começou a andar aqui dentro de casa, colchão, cama...”, disse.

Outro morador, Ricardo Mercês, precisou da ajuda de um vizinho para quebrar a porta para que ele e a esposa conseguissem deixar o local, completamente invadido pela água, que chegou à altura da cintura. “Em questão de cinco minutos eu saí e, quando retornei, a água já começou a invadir. Nesse momento eu vi que era hora de cair fora, abandonar tudo e sair”, relatou.

De acordo com o secretário de Defesa Civil, Gilson Almeida, um Comitê de Crise com 13 secretarias foi criado para monitorar a situação da cidade. O grupo está funcionando na Secretaria de Políticas para as Mulheres, local que também recebe doações destinadas às famílias afetadas pelas chuvas.