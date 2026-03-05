CHUVAS

Temporal: Rio do Ouro transborda e causa alagamentos no interior da Bahia

Jacobina registrou 170mm de chuva em menos de 24 horas

Millena Marques

Publicado em 5 de março de 2026 às 09:59

Rio do Outro transborda e alaga ruas em Jacobina Crédito: Reprodução/Redes sociais

As fortes chuvas que atingem a Bahia nos últimos dias causam estragos em muitas cidades. Na madrugada desta quinta-feira (5), o Rio do Ouro transbordou, alagou ruas e invadiu casas e estabelecimentos comerciais em Jacobina, no centro norte da Bahia.

A Defesa Civil da cidade está em alerta e monitora a situação. Ainda nesta manhã, a Prefeitura de Jacobina informou que as aulas da rede municipal de ensino estão suspensas por tempo indeterminado. "A medida é preventiva e busca preservar a integridade de toda a comunidade escolar diante das condições climáticas atuais", diz trecho da nota.

Temporal em Jacobina 1 de 10

O órgão municipal pede para que os moradores fiquem atentos às ocorrências ocasionadas pela chuva. "Em caso de alagamentos, deslizamentos, riscos em encostas, queda de árvores ou qualquer situação de perigo, entre em contato imediatamente com a Defesa Civil para que as equipes possam agir com rapidez", orienta.

A prefeitura segue monitorando a situação e novas informações sobre o retorno das atividades escolares serão divulgadas pelos canais oficiais. De acordo com o secretário de Defesa Civil, Gilson Almeida, um comitê de emergência com 13 secretarias foi criado para monitorar a situação da cidade, que registrou 170mm de chuva em menos de 24 horas.

Siga as orientações

Monitore áreas de risco;

Redobre a atenção em encostas e margens de rios;

Acompanhe os alertas da defesa civil;