Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vigilantes e técnicos: como funcionários do Porto de Salvador facilitavam tráfico para Europa

Investigação apontou que funcionários inseriam droga em cargas já escaneadas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de março de 2026 às 11:34

Tráfico acontecia no Porto de Salvador Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

A condenação dos sete funcionários ligados à estrutura do Porto de Salvador revela o papel estratégico que trabalhadores com acesso a áreas sensíveis do terminal tiveram para viabilizar o envio de cocaína à Europa. Segundo a sentença da Justiça Federal, vigilantes e técnicos portuários atuavam diretamente para garantir que a droga fosse inserida em contêineres sem levantar suspeitas, aproveitando a rotina operacional do porto.

Entre os condenados estão vigilantes responsáveis por facilitar a entrada da cocaína no terminal. De acordo com a investigação, eles simulavam procedimentos de inspeção ou deixavam de realizar verificações completas, abrindo caminho para que outros integrantes do grupo acessassem as áreas internas com a droga.

Já os técnicos portuários tinham uma função considerada crucial no esquema. Com acesso às zonas restritas do terminal, eles eram responsáveis por inserir fisicamente os entorpecentes dentro de contêineres que já haviam passado pelo sistema de escaneamento e estavam prontos para embarque. Essa etapa era vista como a mais segura pelos criminosos, justamente porque as cargas já haviam sido liberadas para seguir viagem.

Tráfico acontecia no Porto de Salvador

Investigação apreendeu quase duas toneladas de droga por Reprodução
Investigação apreendeu quase duas toneladas de droga por Reprodução
Investigação apreendeu quase duas toneladas de droga por Reprodução
Investigação apreendeu quase duas toneladas de droga por Reprodução
1 de 4
Investigação apreendeu quase duas toneladas de droga por Reprodução

A estrutura criminosa também contava com integrantes encarregados de levantar informações sigilosas sobre cargas e rotas comerciais. Esses envolvidos monitoravam os destinos dos contêineres e indicavam quais seriam mais adequados para a chamada “contaminação”, termo usado para descrever a colocação da droga dentro das cargas legais.

Segundo a decisão judicial, parte do grupo também participava diretamente da colocação da cocaína nos contêineres, inclusive entrando de forma irregular na área portuária para executar a operação. Essa divisão de tarefas permitia que a organização mantivesse uma atuação estável e reduzisse o risco de detecção pelas autoridades.

A investigação apontou ainda que o esquema não se limitava ao porto. A droga era armazenada e preparada em outros pontos de Salvador antes de ser levada ao terminal, incluindo um galpão no bairro de Pirajá, onde mais de uma tonelada de cocaína foi apreendida durante as apurações.

Leia mais

Imagem - Jovem publicou vídeo dentro do carro pouco antes de ser morto a tiros em praça na Bahia

Jovem publicou vídeo dentro do carro pouco antes de ser morto a tiros em praça na Bahia

Imagem - Funcionários do Porto de Salvador são condenados a 15 anos de prisão por envio de cocaína à Europa

Funcionários do Porto de Salvador são condenados a 15 anos de prisão por envio de cocaína à Europa

Imagem - PM é preso em operação contra grupo que clonava chaves e roubava carros de locadoras na Bahia

PM é preso em operação contra grupo que clonava chaves e roubava carros de locadoras na Bahia

Tags:

Tráfico Internacional Porto de Salvador Esquema Milionário

Mais recentes

Imagem - Telemarketing de Salvador é condenado por exigir informações sobre vida sexual de mulher em seleção

Telemarketing de Salvador é condenado por exigir informações sobre vida sexual de mulher em seleção
Imagem - Turistas baleadas: Justiça solta cinco indígenas e fixa prisão domiciliar a dois no Sul da Bahia

Turistas baleadas: Justiça solta cinco indígenas e fixa prisão domiciliar a dois no Sul da Bahia
Imagem - Mais de 10 mil baianos fazem hemodiálise; caminhada em Salvador alerta para doença renal

Mais de 10 mil baianos fazem hemodiálise; caminhada em Salvador alerta para doença renal

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
01

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (5 de março): mudanças profissionais, crescimento financeiro e decisões estratégicas movimentam os signos
02

Cor e número da sorte de hoje (5 de março): mudanças profissionais, crescimento financeiro e decisões estratégicas movimentam os signos

Imagem - Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D
03

Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D

Imagem - Bruna Marquezine faz mudança radical no visual e choca fãs; veja a transformação
04

Bruna Marquezine faz mudança radical no visual e choca fãs; veja a transformação