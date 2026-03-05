Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (5 de março): mudanças profissionais, crescimento financeiro e decisões estratégicas movimentam os signos

O dia favorece ajustes importantes na vida profissional, maior organização financeira e atitudes práticas que ajudam a fortalecer estabilidade e confiança

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de março de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A energia desta quinta-feira, dia 5 de março, destaca mudanças visíveis na carreira e novas formas de lidar com responsabilidades. Algumas pessoas podem perceber reconhecimento pelo esforço recente, enquanto outras encontram oportunidades de melhorar ganhos ou reorganizar prioridades. No ambiente familiar, cooperação e diálogo ajudam a manter o equilíbrio. As cores e números da sorte auxiliam na concentração, proteção e prosperidade. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Mudança na forma de trabalhar aumenta sua confiança e pode trazer reconhecimento. Organização da rotina ajuda a melhorar o equilíbrio físico e mental.

Cor da sorte: Azul escuro

Número da sorte: 8

Touro: Postura de liderança chama atenção no ambiente profissional. Questões financeiras pedem paciência, mas a estabilidade tende a se manter.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 4

Gêmeos: Parcerias estratégicas ajudam a impulsionar a carreira. Organização entre trabalho e responsabilidades domésticas será essencial hoje.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 18

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Novas oportunidades de renda podem surgir gradualmente. Organização e disciplina ajudam a manter clareza nas decisões profissionais.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 2

Leão: Trabalho em equipe melhora resultados no ambiente profissional. Conversas sobre assuntos familiares fortalecem vínculos importantes.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 1

Virgem: Apoio de familiares traz mais segurança emocional. Questões financeiras ligadas a comissões exigem atenção e acompanhamento.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 8

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Libra: Resolver pendências financeiras traz alívio. Cooperação no trabalho ajuda a melhorar o clima profissional e evitar conflitos.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 11

Escorpião: Ganhos extras podem fortalecer sua segurança financeira. Pequenos desafios no trabalho exigem paciência e comunicação clara.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 17

Sagitário: Perspectivas de crescimento financeiro elevam a motivação. Mudanças no trabalho pedem flexibilidade e visão estratégica.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 3

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Capricórnio: Controle de gastos será essencial para manter estabilidade. Pequenas conquistas no trabalho ajudam a fortalecer sua confiança.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 5

Aquário: Clareza nas responsabilidades profissionais melhora seu desempenho. Análise cuidadosa de investimentos traz aprendizados importantes.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 9

Peixes: Ambições financeiras ganham força. Ajustes na rotina e organização dos estudos ajudam a criar bases mais sólidas para o futuro.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 6

