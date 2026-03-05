Cor e número da sorte de hoje (5 de março): mudanças profissionais, crescimento financeiro e decisões estratégicas movimentam os signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 5 de março de 2026 às 09:00
A energia desta quinta-feira, dia 5 de março, destaca mudanças visíveis na carreira e novas formas de lidar com responsabilidades. Algumas pessoas podem perceber reconhecimento pelo esforço recente, enquanto outras encontram oportunidades de melhorar ganhos ou reorganizar prioridades. No ambiente familiar, cooperação e diálogo ajudam a manter o equilíbrio. As cores e números da sorte auxiliam na concentração, proteção e prosperidade. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Mudança na forma de trabalhar aumenta sua confiança e pode trazer reconhecimento. Organização da rotina ajuda a melhorar o equilíbrio físico e mental.
Cor da sorte: Azul escuro
Número da sorte: 8
Touro: Postura de liderança chama atenção no ambiente profissional. Questões financeiras pedem paciência, mas a estabilidade tende a se manter.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 4
Gêmeos: Parcerias estratégicas ajudam a impulsionar a carreira. Organização entre trabalho e responsabilidades domésticas será essencial hoje.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 18
Câncer: Novas oportunidades de renda podem surgir gradualmente. Organização e disciplina ajudam a manter clareza nas decisões profissionais.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 2
Leão: Trabalho em equipe melhora resultados no ambiente profissional. Conversas sobre assuntos familiares fortalecem vínculos importantes.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 1
Virgem: Apoio de familiares traz mais segurança emocional. Questões financeiras ligadas a comissões exigem atenção e acompanhamento.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 8
Libra: Resolver pendências financeiras traz alívio. Cooperação no trabalho ajuda a melhorar o clima profissional e evitar conflitos.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 11
Escorpião: Ganhos extras podem fortalecer sua segurança financeira. Pequenos desafios no trabalho exigem paciência e comunicação clara.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 17
Sagitário: Perspectivas de crescimento financeiro elevam a motivação. Mudanças no trabalho pedem flexibilidade e visão estratégica.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 3
Capricórnio: Controle de gastos será essencial para manter estabilidade. Pequenas conquistas no trabalho ajudam a fortalecer sua confiança.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 5
Aquário: Clareza nas responsabilidades profissionais melhora seu desempenho. Análise cuidadosa de investimentos traz aprendizados importantes.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 9
Peixes: Ambições financeiras ganham força. Ajustes na rotina e organização dos estudos ajudam a criar bases mais sólidas para o futuro.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 6