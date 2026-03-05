Acesse sua conta
Portal da riqueza e sorte financeira: 3 signos têm uma virada poderosa na carreira ainda esta semana (5 de março)

O aspecto mais afortunado do ano entre Sol e Júpiter acontece hoje

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de março de 2026 às 09:09

Signos e abundância
Signos e abundância Crédito: Imagem gerada por IA

Se você estava esperando um sinal do universo para tirar aquele projeto da gaveta ou pedir um aumento, a hora é agora. Nesta quinta-feira (5), o céu abre um verdadeiro portal de abundância. Com o Sol e Júpiter em sintonia total, os caminhos para o reconhecimento profissional estão escancarados.

Capricórnio, Virgem e Áries são os grandes favoritos do dia. Para os capricornianos, o ápice da carreira finalmente aparece, com chances reais de promoção ou bônus inesperados.

Já os virginianos podem colher frutos financeiros de esforços feitos lá atrás, durante o eclipse. O segredo hoje é agir com confiança: o "não" você já tem, e o universo está prontinho para te dar o "sim" que vai mudar seu patamar.

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

