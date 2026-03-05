Portal da riqueza e sorte financeira: 3 signos têm uma virada poderosa na carreira ainda esta semana (5 de março)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de março de 2026 às 09:09
Se você estava esperando um sinal do universo para tirar aquele projeto da gaveta ou pedir um aumento, a hora é agora. Nesta quinta-feira (5), o céu abre um verdadeiro portal de abundância. Com o Sol e Júpiter em sintonia total, os caminhos para o reconhecimento profissional estão escancarados.
Capricórnio, Virgem e Áries são os grandes favoritos do dia. Para os capricornianos, o ápice da carreira finalmente aparece, com chances reais de promoção ou bônus inesperados.
Já os virginianos podem colher frutos financeiros de esforços feitos lá atrás, durante o eclipse. O segredo hoje é agir com confiança: o "não" você já tem, e o universo está prontinho para te dar o "sim" que vai mudar seu patamar.