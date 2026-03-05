Acesse sua conta
De visual novo, Bruna Marquezine surge em foto ousada, apenas de calcinha, e enlouquece fãs: 'Estou sem palavras'

Atriz exibiu novo look nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de março de 2026 às 06:47

Bruna Marquezine
Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine impressionou os seguidores em dose dupla nas últimas horas. Primeiro, a atriz compartilhou a mudança radical que fez em seu cabelo, mostrando que os icônicos cabelos ondulados longos agora estão em um corte chanel acima da nuca. Depois, a artista apareceu em uma foto ousada, em que está de topless e usa apenas uma calcinha preta, sentada na cama.

A imagem foi divulgada pelo perfil Marquezine Archive, um fã-clube de Bruna, no X, o antigo Twitter, e rapidamente rendeu elogios para Bruna. "Shawn [Mendes, namorado da atriz] voltando agora pro Brasil", brincou uma seguidora. "Bru Bru que pintura", elogiou outra. "Estou sem palavras", disse outra internauta.

Novo visual de Bruna Marquezine

O novo visual, com o cabelo mais curto, também resultou em uma série de comentários positivos para a atriz. "Belíssima", disse uma pessoa. "Lá vou eu fazer igual e ficar a cara do Beiçola", brincou outra. "Como deve ser a sensação de fazer o que quiser no cabelo, porque no final até careca fica LINDA?", perguntou mais uma. "E eu achei que era impossível ela ficar mais bonita", postou uma quarta.

Famosos também exaltaram o novo visual de Bruna. "Sua linda… maravilhosa em todas suas milhares versões", comentou Thais Fersoza. "Queria cortar o cabelo assim mas sinto que eu ia ficar a cara do Beiçola da Grande Família", escreveu Rafa Uccman. "Erra nunca, bizarro", falou Lucas Guedez. "Perfeita", elogiou Carol Sampaio.

Bruna Marquezine
Bruna Marquezine Crédito: Reprodução

