Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O dia de hoje (5 de março) abre as portas de uma nova fase de riqueza e estabilidade para 3 signos

Esses signos colhem os resultados de decisões estratégicas e iniciam um ciclo de prosperidade que tende a se fortalecer com o tempo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de março de 2026 às 07:00

Signos e abundância
Signos e abundância Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 5 de março, não traz ganhos passageiros, mas o início de uma fase sólida. Depois de esforço, planejamento e ajustes importantes, três signos percebem que estão construindo algo duradouro. A abundância que começa agora tem base, estrutura e visão de longo prazo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Áries, Gêmeos, Libra e Sagitário recebem um sinal do Universo tão forte hoje (5 de março) que muda tudo por dentro

Áries, Gêmeos, Libra e Sagitário recebem um sinal do Universo tão forte hoje (5 de março) que muda tudo por dentro

Imagem - O dia de hoje (5 de março) abre caminho para avanços concretos, clareza emocional e ajustes financeiros que reposicionam os 12 signos

O dia de hoje (5 de março) abre caminho para avanços concretos, clareza emocional e ajustes financeiros que reposicionam os 12 signos

Imagem - 3 signos entram em uma fase tão promissora depois de hoje (4 de março) que o passado finalmente deixa de pesar

3 signos entram em uma fase tão promissora depois de hoje (4 de março) que o passado finalmente deixa de pesar

Touro: Sua vida financeira encontra estabilidade de forma clara neste dia. Nada acontece por acaso. É consequência de escolhas bem pensadas e da disciplina que você manteve mesmo quando os resultados demoraram a aparecer. A autoconfiança cresce e você passa a confiar mais nas próprias decisões. O que antes era projeto agora ganha força e continuidade. É o começo de uma fase em que prosperidade deixa de ser expectativa e vira realidade concreta.

Dica cósmica: Continue valorizando constância e planejamento, pois é isso que sustenta seu crescimento.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
1 de 10
Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Leão: A abundância que se desenha para você está diretamente ligada à carreira. Decisões profissionais tomadas nos últimos meses começam a mostrar resultados expressivos. Você entende que seus objetivos não eram exagero, mas ambição legítima. Ao distinguir o que vale investimento do que é perda de tempo, sua estratégia se fortalece. Essa visão de longo prazo inaugura um ciclo de prosperidade que tende a crescer cada vez mais.

Dica cósmica: Aposte no que tem propósito real e mantenha o foco no jogo longo.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
1 de 10
Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Peixes: O dia de hoje traz equilíbrio entre propósito e dinheiro. Você percebe que pode manter sua sensibilidade e ainda assim buscar sucesso material. Ao ouvir sua intuição, faz movimentos certeiros na área profissional e financeira. Essa integração entre espiritualidade e ambição cria um caminho mais alinhado e produtivo. A prosperidade que surge agora não é apenas material, mas também emocional.

Dica cósmica: Confie na sua intuição ao tomar decisões importantes, ela é seu maior diferencial.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
1 de 10
Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

Tags:

Signo Dinheiro Touro Leão Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Anjo da Prosperidade

Mais recentes

Imagem - Jordana e Jonas reagem ao retorno de Breno ao BBB 26: 'A gente tá f*dido'

Jordana e Jonas reagem ao retorno de Breno ao BBB 26: 'A gente tá f*dido'
Imagem - A impressionante praia da América do Sul com mar de 7 cores que hipnotiza os turistas do mundo todo

A impressionante praia da América do Sul com mar de 7 cores que hipnotiza os turistas do mundo todo
Imagem - De visual novo, Bruna Marquezine surge em foto ousada, apenas de calcinha, e enlouquece fãs: 'Estou sem palavras'

De visual novo, Bruna Marquezine surge em foto ousada, apenas de calcinha, e enlouquece fãs: 'Estou sem palavras'

MAIS LIDAS

Imagem - Hoje (4 de março) marca um novo ciclo de cura: 4 signos veem a saúde e a vitalidade melhorarem de verdade
01

Hoje (4 de março) marca um novo ciclo de cura: 4 signos veem a saúde e a vitalidade melhorarem de verdade

Imagem - BBB 26: Sonia Abrão pede expulsão de Babu e dispara: 'É crime'
02

BBB 26: Sonia Abrão pede expulsão de Babu e dispara: 'É crime'

Imagem - Áries, Gêmeos, Libra e Sagitário recebem um sinal do Universo tão forte hoje (5 de março) que muda tudo por dentro
03

Áries, Gêmeos, Libra e Sagitário recebem um sinal do Universo tão forte hoje (5 de março) que muda tudo por dentro

Imagem - Barradão é escolhido para lançamento oficial de camisa exclusiva da CBF
04

Barradão é escolhido para lançamento oficial de camisa exclusiva da CBF