Jordana e Jonas reagem ao retorno de Breno ao BBB 26: 'A gente tá f*dido'

Giuliana Mancini
Publicado em 5 de março de 2026 às 07:05
Breno está de volta ao BBB 26. Após ser 'eliminado' no Paredão Falso, o brother retornou ao confinamento ao lado de Juliano Floss, e deixou os aliados e rivais surpresos. Jordana levantou as mãos e fez cara de choque, enquanto Jonas riu e lamentou: "Agora entendi que a gente tá f*dido mesmo... E o Cowboy lá dentro [no Barrado no Baile. Cowboy não vai entender nada".
Triângulos amorosos no BBB
Jordana compartilhou o sentimento com o aliado. "A gente se lascou. Por que na nossa vez é assim? O Brasil rindo da nossa cara". Jonas então respondeu: "Olha nosso respiro: só durou 1 dia. Foi tudo diferente... Quando eu fui Líder, não aconteceu nada. A única Líder acontece tudo".
Marciele, por sua vez, brincou. "Quando o Cowboy chegar e ver isso... melhor ele nem vir".