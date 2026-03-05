Acesse sua conta
Jordana e Jonas reagem ao retorno de Breno ao BBB 26: 'A gente tá f*dido'

Grupo ficou surpreso com a volta do brother ao confinamento

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de março de 2026 às 07:05

Jordana e Jonas no BBB 26
Jordana e Jonas no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay

Breno está de volta ao BBB 26. Após ser 'eliminado' no Paredão Falso, o brother retornou ao confinamento ao lado de Juliano Floss, e deixou os aliados e rivais surpresos. Jordana levantou as mãos e fez cara de choque, enquanto Jonas riu e lamentou: "Agora entendi que a gente tá f*dido mesmo... E o Cowboy lá dentro [no Barrado no Baile. Cowboy não vai entender nada".

Jordana compartilhou o sentimento com o aliado. "A gente se lascou. Por que na nossa vez é assim? O Brasil rindo da nossa cara". Jonas então respondeu: "Olha nosso respiro: só durou 1 dia. Foi tudo diferente... Quando eu fui Líder, não aconteceu nada. A única Líder acontece tudo".

Marciele, por sua vez, brincou. "Quando o Cowboy chegar e ver isso... melhor ele nem vir".

