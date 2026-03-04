Acesse sua conta
BBB 26: Irmã de Breno aposta em virada no jogo com volta do Quarto Secreto

Família acredita que vantagem estratégica pode virar o jogo após Paredão Falso

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de março de 2026 às 21:00

Volta de Breno promete abalar alianças no BBB 26 Crédito: Reprodução

O retorno de Breno à casa do Big Brother Brasil 26 promete mexer com as estruturas do reality. Após vencer o Paredão Falso e passar dias no Quarto Secreto, o participante reaparece no convívio nesta quarta-feira, 4, e, segundo a família, a movimentação pode provocar uma verdadeira reconfiguração de alianças.

Em entrevista ao gshow, Lorena Corá avaliou que o período de isolamento deu ao irmão uma visão estratégica privilegiada. Para ela, a tendência é que a casa mude de postura assim que ele cruzar a porta. A familiar acredita que o brother retorna mais seguro e com leitura ampliada das articulações feitas enquanto todos acreditavam em sua eliminação.

Breno (BBB 26)

Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Breno (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Breno (Líder) por Divulgação
BBB 26 - Breno (anjo) por Divulgação
Breno, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Breno, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais 
Breno, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais 
Breno, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais 
Breno, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais 
Breno, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais 
Breno, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais 
Breno, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais 
Breno, BBB 26 por Divulgação/Globo
Breno, BBB 26 por Divulgação/Globo
1 de 14
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo

Durante a dinâmica comandada por Tadeu Schmidt, Breno teve acesso a conversas decisivas e ainda pôde escolher um aliado para acompanhá-lo no Quarto Secreto. O selecionado foi Juliano Floss, parceria vista como estratégica pela família. Lorena destaca a lealdade do influenciador e aposta que os dois devem alinhar cuidadosamente quais informações revelar e quais manter sob sigilo no retorno.

A vitória no Paredão Falso veio com 54,66% dos votos, superando Alberto Cowboy e Jordana, que acreditam estar fortalecidos no jogo. Para Lorena, esse excesso de confiança pode se transformar em ponto vulnerável. Ela prevê que o impacto da volta será ainda maior justamente porque os rivais se sentem confortáveis.

No confinamento secreto, Breno já demonstrou intenção de usar as informações como arma estratégica, liberando pistas aos poucos para desestabilizar adversários sem revelar tudo de imediato. A expectativa é de que a volta, exibida ao vivo, inaugure uma nova fase na disputa pelo prêmio milionário.

