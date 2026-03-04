REALITY SHOW

BBB 26: Irmã de Breno aposta em virada no jogo com volta do Quarto Secreto

Família acredita que vantagem estratégica pode virar o jogo após Paredão Falso

Heider Sacramento

Publicado em 4 de março de 2026 às 21:00

Volta de Breno promete abalar alianças no BBB 26 Crédito: Reprodução

O retorno de Breno à casa do Big Brother Brasil 26 promete mexer com as estruturas do reality. Após vencer o Paredão Falso e passar dias no Quarto Secreto, o participante reaparece no convívio nesta quarta-feira, 4, e, segundo a família, a movimentação pode provocar uma verdadeira reconfiguração de alianças.

Em entrevista ao gshow, Lorena Corá avaliou que o período de isolamento deu ao irmão uma visão estratégica privilegiada. Para ela, a tendência é que a casa mude de postura assim que ele cruzar a porta. A familiar acredita que o brother retorna mais seguro e com leitura ampliada das articulações feitas enquanto todos acreditavam em sua eliminação.

Breno (BBB 26) 1 de 14

Durante a dinâmica comandada por Tadeu Schmidt, Breno teve acesso a conversas decisivas e ainda pôde escolher um aliado para acompanhá-lo no Quarto Secreto. O selecionado foi Juliano Floss, parceria vista como estratégica pela família. Lorena destaca a lealdade do influenciador e aposta que os dois devem alinhar cuidadosamente quais informações revelar e quais manter sob sigilo no retorno.

A vitória no Paredão Falso veio com 54,66% dos votos, superando Alberto Cowboy e Jordana, que acreditam estar fortalecidos no jogo. Para Lorena, esse excesso de confiança pode se transformar em ponto vulnerável. Ela prevê que o impacto da volta será ainda maior justamente porque os rivais se sentem confortáveis.