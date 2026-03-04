Acesse sua conta
Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia

Profissional de 44 anos atendia criança com hidrocefalia há três anos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de março de 2026 às 10:08

Jerusa Farias foi presa pela polícia
Jerusa Farias foi presa pela polícia Crédito: Reprodução

A fonoaudióloga presa por suspeita de maus-tratos contra uma criança de 8 anos em Jequié, na Bahia, é Jerusa Farias de Sousa Reis, de acordo com informações da TV Sudoeste. A profissional foi alvo da Operação Escudo Terapêutico, deflagrada pela Polícia Civil na segunda-feira (2), e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Formada em Fonoaudiologia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Jerusa construiu a carreira com foco em reabilitação e atendimento a pacientes com comprometimentos neurológicos. Segundo informações divulgadas, ela possui pós-graduação em Audiologia e em Disfagia e Fonoaudiologia Hospitalar, além do título de especialista em Disfagia concedido pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia.

Jerusa Farias agrediu criança em clínica

Jerusa Farias foi presa pela polícia por Reprodução
Polícia Civil adentra o consulturio da fonoaudiologa suspeita por Polícia CIvil
Jerusa Farias foi presa pela polícia por Reprodução
Jerusa Farias foi presa pela polícia por Reprodução
Jerusa Farias foi presa pela polícia por Reprodução
1 de 5
Jerusa Farias foi presa pela polícia por Reprodução

A investigação contra ela aponta, no entanto, que a profissional agredia a vítima, que era atendida por ela há três anos em uma clínica instalada em um anexo à própria residência, no bairro Pompílio Sampaio. A denúncia partiu de familiares da criança, que possui diagnóstico de hidrocefalia.

Além do trabalho na própria clínica, Jerusa aparece em um vídeo institucional do Hospital e Clínica São Roque, em Ipiaú, explicando o papel do fonoaudiólogo na reabilitação de pacientes. Não há confirmação oficial de vínculo atual com a unidade.

Durante o cumprimento dos mandados, policiais apreenderam um equipamento de gravação (DVR) e prontuários terapêuticos, que passarão por análise do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A fonoaudióloga foi conduzida para a delegacia e permanece à disposição da Justiça enquanto o caso segue sob investigação.

