Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia

Profissional de 44 anos atendia criança com hidrocefalia há três anos

Wendel de Novais

Publicado em 4 de março de 2026 às 10:08

Jerusa Farias foi presa pela polícia Crédito: Reprodução

A fonoaudióloga presa por suspeita de maus-tratos contra uma criança de 8 anos em Jequié, na Bahia, é Jerusa Farias de Sousa Reis, de acordo com informações da TV Sudoeste. A profissional foi alvo da Operação Escudo Terapêutico, deflagrada pela Polícia Civil na segunda-feira (2), e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Formada em Fonoaudiologia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Jerusa construiu a carreira com foco em reabilitação e atendimento a pacientes com comprometimentos neurológicos. Segundo informações divulgadas, ela possui pós-graduação em Audiologia e em Disfagia e Fonoaudiologia Hospitalar, além do título de especialista em Disfagia concedido pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia.

A investigação contra ela aponta, no entanto, que a profissional agredia a vítima, que era atendida por ela há três anos em uma clínica instalada em um anexo à própria residência, no bairro Pompílio Sampaio. A denúncia partiu de familiares da criança, que possui diagnóstico de hidrocefalia.

Além do trabalho na própria clínica, Jerusa aparece em um vídeo institucional do Hospital e Clínica São Roque, em Ipiaú, explicando o papel do fonoaudiólogo na reabilitação de pacientes. Não há confirmação oficial de vínculo atual com a unidade.

Durante o cumprimento dos mandados, policiais apreenderam um equipamento de gravação (DVR) e prontuários terapêuticos, que passarão por análise do Departamento de Polícia Técnica (DPT).