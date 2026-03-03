CRIME

Quem são os suspeitos presos em noite com mortes, reféns e ônibus suspensos na Santa Cruz

Ônibus pararam de circular por conta dos registros de violência e ação policial

Os suspeitos presos após manterem uma família refém depois de um tiroteio no bairro de Santa Cruz, em Salvador, entre a noite de segunda-feira (2) e a madrugada desta terça-feira (3), foram identificados. De acordo com informações do g1, os homens detidos são Daniel Silva de Jesus Santos, Wesley Souza da Silva, Robert Meneses de Macêdo e Luan Araújo Lopes.



Com eles, um adolescente, que não teve a identidade revelada, foi apreendido. A noite na região foi marcada por tiros, reféns e confronto policial, o que impactou diretamente o transporte público. Desde as 21h de segunda-feira (2), os ônibus que atendem o bairro passaram a ter como fim de linha provisório a frente do Parque da Cidade, no Itaigara, por medida de segurança.

A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador (Semob). Na cronologia das ocorrências, a alteração ocorreu após o primeiro registro de confronto, por volta das 20h, na localidade conhecida como Globo, quando equipes do 30º Batalhão da Polícia Militar e da Rondesp Atlântico foram recebidas a tiros durante averiguação de denúncia sobre homens armados na área.

De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia, cinco suspeitos invadiram uma residência e fizeram cinco pessoas reféns, entre elas uma criança. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) assumiu a negociação por volta das 22h. A rendição e a liberação das vítimas ocorreram às 1h20 da madrugada desta terça-feira (3). Durante o cerco, houve novo confronto nas imediações da casa onde os reféns estavam.

Dois suspeitos foram baleados, socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram aos ferimentos. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou as mortes como decorrentes de intervenção de agente de segurança pública. Segundo relato policial, um dos homens foi encontrado caído ao solo com uma pistola após a libertação da família feita refém.

Em outro ponto da região, uma segunda guarnição também entrou em confronto, e outro suspeito foi localizado ferido, portando um revólver. Ambos morreram após darem entrada na unidade hospitalar. Ao todo, quatro homens foram presos e um adolescente apreendido.

A ação resultou na apreensão de três armas — uma pistola 9mm, um revólver calibre .357 e uma pistola Glock com carregador alongado — além de duas granadas, porções de drogas, dinheiro, 12 celulares e seis relógios.