Caseiro suspeito de matar mulher a facadas morre em acidente durante perseguição policial na Bahia

Carro que Renato Souza do Carmo dirigia colidiu com caminhão

Publicado em 3 de março de 2026 às 08:03

Carro colidiu com caminhão Crédito: PC-BA

caseiro suspeito de matar Eliane de Matos Santana Pedreira, de 45 anos, morreu em um acidente durante uma perseguição policial na BR-407, na altura do Km 102, entre os municípios de Senhor do Bonfim e Jaguarari, no norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, Renato Souza do Carmo, de 36 anos, não obedeceu à ordem de parada e, em alta velocidade, acabou colidindo com um caminhão. Ele morreu no local.

Eliane foi morta com golpes de faca e teve o corpo encontrado em propriedade rural localizada no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, na Bahia. O crime foi registrado na madrugada desta segunda-feira (2). O marido da vítima, de 72 anos, também foi ferido e socorrido para uma unidade de saúde. O caseiro era o principal suspeito.

A Polícia Militar confirmou que militares da 65º Companhia Independente foram acionados para a ocorrência. No local do crime, encontraram o corpo de Eliane Matos e seu companheiro, Valter, que tinha lesões aparentes no corpo. Ele foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana.

Conforme relato do marido à polícia, o casal estava dormindo quando foi surpreendido. Ele afirmou que teve um desentendimento recente com o caseiro da empresa, de 36 anos, contratado há cerca de quatro meses. As informações foram divulgadas pela TV Bahia. Ainda segundo a apuração, o funcionário havia feito empréstimos sucessivos e estaria utilizando o dinheiro para jogos de azar.

