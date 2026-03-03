NORTE

Caseiro suspeito de matar mulher a facadas morre em acidente durante perseguição policial na Bahia

Carro que Renato Souza do Carmo dirigia colidiu com caminhão

Millena Marques

Publicado em 3 de março de 2026 às 08:03

Carro colidiu com caminhão Crédito: PC-BA

O caseiro suspeito de matar Eliane de Matos Santana Pedreira, de 45 anos, morreu em um acidente durante uma perseguição policial na BR-407, na altura do Km 102, entre os municípios de Senhor do Bonfim e Jaguarari, no norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, Renato Souza do Carmo, de 36 anos, não obedeceu à ordem de parada e, em alta velocidade, acabou colidindo com um caminhão. Ele morreu no local.

Eliane foi morta com golpes de faca e teve o corpo encontrado em propriedade rural localizada no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, na Bahia. O crime foi registrado na madrugada desta segunda-feira (2). O marido da vítima, de 72 anos, também foi ferido e socorrido para uma unidade de saúde. O caseiro era o principal suspeito.

A Polícia Militar confirmou que militares da 65º Companhia Independente foram acionados para a ocorrência. No local do crime, encontraram o corpo de Eliane Matos e seu companheiro, Valter, que tinha lesões aparentes no corpo. Ele foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana.