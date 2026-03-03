Caseiro suspeito de matar mulher a facadas morre em acidente durante perseguição policial na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 3 de março de 2026 às 08:03
O caseiro suspeito de matar Eliane de Matos Santana Pedreira, de 45 anos, morreu em um acidente durante uma perseguição policial na BR-407, na altura do Km 102, entre os municípios de Senhor do Bonfim e Jaguarari, no norte da Bahia.
De acordo com a Polícia Civil, Renato Souza do Carmo, de 36 anos, não obedeceu à ordem de parada e, em alta velocidade, acabou colidindo com um caminhão. Ele morreu no local.
Eliane foi morta com golpes de faca e teve o corpo encontrado em propriedade rural localizada no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, na Bahia. O crime foi registrado na madrugada desta segunda-feira (2). O marido da vítima, de 72 anos, também foi ferido e socorrido para uma unidade de saúde. O caseiro era o principal suspeito.
Caseiro morreu em acidente
A Polícia Militar confirmou que militares da 65º Companhia Independente foram acionados para a ocorrência. No local do crime, encontraram o corpo de Eliane Matos e seu companheiro, Valter, que tinha lesões aparentes no corpo. Ele foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana.
Conforme relato do marido à polícia, o casal estava dormindo quando foi surpreendido. Ele afirmou que teve um desentendimento recente com o caseiro da empresa, de 36 anos, contratado há cerca de quatro meses. As informações foram divulgadas pela TV Bahia. Ainda segundo a apuração, o funcionário havia feito empréstimos sucessivos e estaria utilizando o dinheiro para jogos de azar.