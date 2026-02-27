Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quatro PMs investigados por formação de milícia são presos no interior da Bahia

Grupo é estruturalmente organizado com atuação reiterada na prática de delitos graves, entre eles violações de domicílio, abuso de autoridade e extorsões

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 08:58

Prisões aconteceram em Ipirá e Feira de Santana
Prisões aconteceram em Ipirá e Feira de Santana Crédito: SSP

Quatro policiais militares foram presos na manhã desta sexta-feira (27), em Ipirá, no interior da Bahia, suspeitos de integrar uma organização criminosa com características milicianas na região.

Três deles foram presos preventivamente e um em flagrante incidental nos municípios de Ipirá e Feira de Santana.

De acordo com as investigações, grupo é estruturalmente organizado com atuação reiterada na prática de delitos graves, entre eles violações de domicílio, abuso de autoridade, extorsões, subtrações de bens, tortura, associação para o tráfico e tráfico de drogas, além de outros crimes praticados mediante o aproveitamento de funções públicas e do aparato estatal.

Operação Banda Suja

Operação Banda Suja por SSP
Operação Banda Suja por SSP
Operação Banda Suja por SSP
Operação Banda Suja por SSP
1 de 4
Operação Banda Suja por SSP

Também foi identificado um padrão de atuação sistemático, com divisão de tarefas, emprego de violência ou intimidação e utilização de instrumentos institucionais como meio de facilitação das condutas ilícitas, evidenciando risco concreto à ordem pública e à adequada colheita de provas.

As prisões aconteceram durante a Operação Banda Suja, deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral (Force-SSP) e Corregedoria da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Leia mais

Imagem - Decreto autoriza posse de 36 imóveis abandonados no Comércio

Decreto autoriza posse de 36 imóveis abandonados no Comércio

Imagem - Padre é condenado à prisão e terá que devolver mais de R$ 500 mil por roubo a hospital

Padre é condenado à prisão e terá que devolver mais de R$ 500 mil por roubo a hospital

Imagem - Criança de 9 anos é baleada e suspeito morre em ação policial no Bairro da Paz

Criança de 9 anos é baleada e suspeito morre em ação policial no Bairro da Paz

Também foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nos endereços residenciais dos agentes investigados e nas sedes da 98ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Leste, localizados nos municípios de Ipirá e Feira de Santana. As buscas resultaram na apreensão de armas de fogo, R$ 70 mil em espécie e celulares.

As medidas cautelares foram deferidas pela 1ª Vara de Auditoria Militar de Salvador e estão vinculadas a procedimento investigatório conduzido pelo MPBA, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).

Tags:

Bahia Interior

Mais recentes

Imagem - Doméstica de Salvador que trabalhava mais de 60 horas por semana será indenizada por falta de tempo para descansar e viver

Doméstica de Salvador que trabalhava mais de 60 horas por semana será indenizada por falta de tempo para descansar e viver
Imagem - Air fryer faz mal à saúde? O que a ciência diz e como reduzir riscos

Air fryer faz mal à saúde? O que a ciência diz e como reduzir riscos
Imagem - Perini anuncia fechamento da loja em Salvador e encerra atividades amanhã (28)

Perini anuncia fechamento da loja em Salvador e encerra atividades amanhã (28)

MAIS LIDAS

Imagem - Virada poderosa: 4 signos veem a vida profissional finalmente melhorar através da intuição ainda esta semana (26 de fevereiro)
01

Virada poderosa: 4 signos veem a vida profissional finalmente melhorar através da intuição ainda esta semana (26 de fevereiro)

Imagem - Cidade brasileira vai receber mina de ouro de mais de R$ 1 bilhão
02

Cidade brasileira vai receber mina de ouro de mais de R$ 1 bilhão

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
03

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena
04

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena