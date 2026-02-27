OPERAÇÃO

Quatro PMs investigados por formação de milícia são presos no interior da Bahia

Grupo é estruturalmente organizado com atuação reiterada na prática de delitos graves, entre eles violações de domicílio, abuso de autoridade e extorsões

Millena Marques

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 08:58

Prisões aconteceram em Ipirá e Feira de Santana Crédito: SSP

Quatro policiais militares foram presos na manhã desta sexta-feira (27), em Ipirá, no interior da Bahia, suspeitos de integrar uma organização criminosa com características milicianas na região.

Três deles foram presos preventivamente e um em flagrante incidental nos municípios de Ipirá e Feira de Santana.

De acordo com as investigações, grupo é estruturalmente organizado com atuação reiterada na prática de delitos graves, entre eles violações de domicílio, abuso de autoridade, extorsões, subtrações de bens, tortura, associação para o tráfico e tráfico de drogas, além de outros crimes praticados mediante o aproveitamento de funções públicas e do aparato estatal.

Também foi identificado um padrão de atuação sistemático, com divisão de tarefas, emprego de violência ou intimidação e utilização de instrumentos institucionais como meio de facilitação das condutas ilícitas, evidenciando risco concreto à ordem pública e à adequada colheita de provas.

As prisões aconteceram durante a Operação Banda Suja, deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral (Force-SSP) e Corregedoria da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Também foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nos endereços residenciais dos agentes investigados e nas sedes da 98ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Leste, localizados nos municípios de Ipirá e Feira de Santana. As buscas resultaram na apreensão de armas de fogo, R$ 70 mil em espécie e celulares.