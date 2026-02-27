Acesse sua conta
Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha em Camaçari

Abusos teriam começado quando vítima tinha cinco anos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 10:27

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 45 anos foi preso na quarta-feira (25), no bairro Parque das Mangabas, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, suspeito de estupro de vulnerável contra a própria filha, atualmente com 15 anos.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido por equipes da Polícia Civil da Bahia. De acordo com as investigações, os abusos teriam começado quando a vítima tinha cinco anos e se estendido até os 13. Os crimes teriam ocorrido no município de Catu.

Segundo a apuração policial, além da violência sexual, o investigado também é acusado de obrigar a adolescente a consumir substâncias entorpecentes, como maconha e cocaína.

O homem possui histórico de violência no âmbito doméstico. Em fevereiro de 2022, ele foi preso em flagrante após agredir física e psicologicamente a ex-companheira, mãe da vítima, que estava no período pós-parto do segundo filho do casal.

Registros policiais apontam que, em agosto de 2024, a ex-mulher voltou a procurar a unidade policial para denunciar novas ameaças de morte e solicitar medidas protetivas de urgência, alegando temer pela própria segurança diante do comportamento agressivo do investigado.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia Territorial (DT) de Catu, responsável pela apuração inicial do caso. O mandado de prisão foi cumprido por equipes da 18ª Delegacia Territorial de Camaçari.

Após o cumprimento da ordem judicial, o suspeito foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), em Salvador, onde passou por exame de lesões corporais. Ele permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

A adolescente segue acompanhada pela rede de assistência psicossocial do município, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

