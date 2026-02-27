Bombeiros ficam feridos durante resgate após explosão de gás e desabamento de prédio no Stiep

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 11:44
Três bombeiros ficaram feridos na manhã desta sexta-feira (28) enquanto atuavam no resgate de moradores após uma explosão em um condomínio na rua Tibúrcio de Castro, no bairro do Stiep, em Salvador.
Os militares foram atingidos por destroços durante a operação de retirada de pessoas que permaneceram presas dentro da edificação. Eles receberam atendimento ainda no local e foram encaminhados para unidades de saúde. Não há detalhes sobre o estado de saúde.
Explosão destrói parte de prédio
A ocorrência começou com um vazamento de GLP e a explosão foi registrada por volta das 10h. Com o impacto, parte da estrutura do prédio cedeu, provocando desabamento parcial e espalhando uma densa fumaça pela região.
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) seguem mobilizadas na área no resgate de pessoas presas nos destroços. Não há informação de quantas pessoas no total se feriram. As causas do vazamento ainda não foram esclarecidas.