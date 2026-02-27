Acesse sua conta
Bombeiros ficam feridos durante resgate após explosão de gás e desabamento de prédio no Stiep

Há pessoas presas nos destroços e equipes continuam no local

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 11:44

Parte do prédio desabou
Parte do prédio desabou Crédito: Reprodução/TV Aratu

Três bombeiros ficaram feridos na manhã desta sexta-feira (28) enquanto atuavam no resgate de moradores após uma explosão em um condomínio na rua Tibúrcio de Castro, no bairro do Stiep, em Salvador.

Os militares foram atingidos por destroços durante a operação de retirada de pessoas que permaneceram presas dentro da edificação. Eles receberam atendimento ainda no local e foram encaminhados para unidades de saúde. Não há detalhes sobre o estado de saúde. 

Explosão destrói parte de prédio

Parte de estrutura cedeu por Reprodução
Parte do prédio desabou por Reprodução/TV Aratu
Prédio pegou fogo e desabou parcialmente por Reprodução
Incêndio em prédio após explosão por Reprodução
1 de 4
Parte de estrutura cedeu por Reprodução

A ocorrência começou com um vazamento de GLP e a explosão foi registrada por volta das 10h. Com o impacto, parte da estrutura do prédio cedeu, provocando desabamento parcial e espalhando uma densa fumaça pela região.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) seguem mobilizadas na área no resgate de pessoas presas nos destroços. Não há informação de quantas pessoas no total se feriram. As causas do vazamento ainda não foram esclarecidas.

