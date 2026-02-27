SALVADOR

Comandante dos Bombeiros rebate críticas e nega falha no uso de escada após explosão de prédio no Stiep

Três bombeiros ficaram feridos durante resgate; prédio apresenta rachaduras e possibilidade de colapso é monitorada

Carol Neves

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 12:55

Incêndio atingiu prédio após explosão de gás no Stiep Crédito: Reprodução/TV Bahia

O comandante do Corpo de Bombeiros da Bahia, Aloísio Mascarenhas Fernandes, rebateu críticas sobre a atuação das equipes na explosão seguida de incêndio que atingiu um condomínio no bairro do Stiep, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (28). Segundo ele, não houve falha operacional, inclusive em relação ao uso da escada mecânica. Inicialmente, 12 pessoas precisaram de socorro médico, segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“A nossa plataforma precisa de uma área razoável para patolar e acessar a edificação. Aqui, a distância para aquela edificação não permitiria a operação da nossa escada mecânica. Ela só traria embaraços à zona de estacionamento e acesso das viaturas que efetivamente serviram. Não houve qualquer prejuízo à operação, uma vez que todas as vítimas foram evacuadas em segurança”, afirmou.

Moradores haviam questionado a dificuldade de acesso ao apartamento onde o vazamento de gás foi identificado antes da explosão. Também criticaram a falta de orientação para evacuação e uma possível demora da chegada do socorro. Três bombeiros ficaram feridos no resgate, mas o comandante afirmou que todos estavam com equipamento. “Estamos trabalhando com equipamento de proteção individual e equipamento de proteção respiratória. Não colocamos os bombeiros em situação de risco.”

Momentos de pânico

Antes da explosão, moradores relataram forte cheiro de gás no prédio. Uma testemunha contou que os bombeiros tentaram acessar o imóvel e que a explosão ocorreu logo após o arrombamento da porta.

“Assim que eles arrombaram a porta, o apartamento explodiu. Foi muito triste, muito triste. Eu estava na hora, estou muito abalada”, relatou à TV Bahia uma corretora que estava em um prédio vizinho no momento do incidente.

Outra moradora afirmou que acordou com o impacto. “A gente acordou com a explosão do gás. Nossa janela quebrou toda. Quando a gente viu, o fogo já estava se alastrando pelo prédio todo. Foi tudo muito rápido.”

Houve correria, gritos e tentativa de conter pessoas que queriam pular pelas janelas. “Foi um desespero muito grande”, resumiu uma das residentes.

Rachaduras e risco

Após a explosão, foram identificadas rachaduras na estrutura do prédio. Segundo o comandante, a situação exige monitoramento constante.

“A principal preocupação é que existem muitas rachaduras e precisamos avaliar com constância a possibilidade de colapso nessa estrutura. A princípio, elas estão estabilizadas, mas a dinâmica de um acidente como esse pode provocar movimentação.”

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que fará a avaliação técnica detalhada assim que o incêndio for completamente debelado e concluído o trabalho de rescaldo.