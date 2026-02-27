SALVADOR

'Só vimos as janelas quebrarem': vizinhos descrevem desespero após explosão em prédio no Stiep

Testemunhas descrevem cheiro forte de gás, correria e fogo se espalhando rapidamente pelo edifício

Carol Neves

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 12:22

Incêndio em prédio após explosão Crédito: Reprodução

Moradores e vizinhos do condomínio atingido pela explosão de gás no bairro do Stiep, em Salvador, falaram sobre o susto e os momentos de tensão vividos na manhã desta sexta-feira (28), depois que o edifício pegou fogo e sofreu um desabamento parcial. Antes do incidente, residentes perceberam um forte odor de gás e acionaram o Corpo de Bombeiros. A explosão aconteceu logo após a chegada das equipes.

Uma corretora que estava trabalhando em um prédio vizinho presenciou a situação. Para a TV Bahia, ela relatou que viu a movimentação dos militares e ouviu a explicação de que se tratava de escape de gás.

"Eu estava aguardando um cliente próximo ao prédio que explodiu. O Corpo de Bombeiros chegou, eu perguntei ao bombeiro o que estava acontecendo e ele falou escape de gás. Eles tentaram colocar a escada para ter acesso ao segundo andar para arrombar a janela, porque o morador, segundo os moradores, tinha viajado. O bombeiro não teve sucesso pela escada e entraram pelo lado de fora.. Assim que eles arrombaram a porta, o apartamento explodiu. Foi muito triste, muito triste. Eu estava na hora, estou muito abalada com a situação", disse. Ela criticou a postura dos bombeiros. "Acho que teve um erro grave dos bombeiros. Eles tinham que ter mandado todos os quatro prédios ao redor recuarem. (...) Eles tinham que mandar primeiro os vizinhos e os moradores todos saindo do prédio para depois entrar no apartamento". opinou.

A moradora Natalie contou que acordou com o barulho da explosão e viu o fogo se espalhar rapidamente. "A gente acordou de manhã com a explosão do gás. A gente estranhou porque nossa janela quebrou. Só que como a gente tem filme na janela, graças a Deus, não estilhaçou dentro da gente, nem machucou, nem nada. Saímos do prédio e tinha fumaça saindo das janelas. Começou muito rápido a fumaça. Começou a cair parte do prédio e quando a gente viu o fogo já estava se alastrando pelo prédio todo. Desceu muito rápido para o primeiro andar, desceu para o térreo, subiu, foi tudo muito rápido", acrescentou.

Já a moradora Maria José contou que não percebeu o cheiro de gás, mas recebeu uma ligação desesperada da sobrinha, que estava no imóvel no momento da explosão.

"Não senti o cheiro de gás. Depois eu vi no grupo o pessoal falando que estava exalando gás e que o morador autorizou o arrombamento, porque ele mora no interior. Ela me ligou em desespero falando que o prédio estava para explodir, que estava cheirando gás. Depois veio a explosão. Eu tentei tranquilizar ela por telefone. Falei que deixei a chave na porta para facilitar, mas ela disse que não estava conseguindo sair. Eu falei para ela gritar na janela, pedir socorro. Ela disse que só viu os vidros, as janelas todas quebrarem. Pegou o cachorro em desespero e saiu. Está ali no carro ainda, de roupa de dormir", contou.

A moradora Cristina também não sentiu o cheiro de gás. “Eu só ouvi uma explosão muito grande e vidro caindo. Inclusive, no quarto da minha neta a janela se quebrou toda, os vidros caíram por cima. Aí foi aquele desespero, todo mundo correndo, o povo gritando: ‘foi um bujão, bujão’. A gente só viu o fogo e o povo desesperado querendo pular de cima da janela, e a gente tentando conter, mas foi um desespero muito grande, muito grande mesmo", relembrou para a TV Bahia.

Segundo ela, quando os bombeiros chegaram, muitos moradores já haviam deixado o prédio. “Quando eles chegaram, quem pôde descer já tinha saído. Inclusive, um primo nosso que mora no apartamento 104 já tinha saído cheio de terra, ferido nas pernas. Quem pôde sair, saiu. Quem não pôde ficou preso em cima, num desespero muito grande. E quando eles chegaram, pediram para a gente evacuar a área”, contou.

O comandante do Corpo de Bombeiros da Bahia, coronel Aloísio Fernandes, afirmou que, diante da violência da explosão, os danos poderiam ter sido ainda maiores. Segundo ele, 12 pessoas foram socorridas e não houve vítima fatal. O prédio está com estrutura parcialmente colapsada e a Defesa Civil de Salvador (Codesal) vai avaliar se há risco iminente de desabamento.

Sobre a escada mecânica, ele explicou que a distância entre as edificações não permitia a operação do equipamento. "A nossa plataforma precisa de uma área razoável para patolar e acessar a edificação. Aqui, a distância não permitiria a operação. Ela só traria embaraços à zona de estacionamento e acesso das viaturas que efetivamente serviram. Não houve qualquer prejuízo à operação, uma vez que todas as vítimas foram evacuadas em segurança", afirmou.

Disse ainda que os três bombeiros feridos no resgate estavam com material adequado para a ocorrência. “Estamos trabalhando com equipamento de proteção individual e equipamento de proteção respiratória. Não colocamos os bombeiros em situação de risco. A principal preocupação é que existem muitas rachaduras e precisamos avaliar com constância a possibilidade de colapso nessa estrutura.”

Sobre as causas do acidente, ele afirmou que ainda é cedo para conclusões. “Do acidente em si, ainda não é possível fazer essa avaliação. Isso vai ficar muito por conta da Polícia Civil, que certamente vai instaurar inquérito para apurar as causas.”