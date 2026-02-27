Parte de prédio desaba após explosão por vazamento de gás e incêndio no Stiep

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 11:26
Uma explosão registrada na manhã desta sexta-feira (28) atingiu um condomínio no bairro do Stiep, em Salvador, após um vazamento de GLP. O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), que seguem atuando no local. Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, mas não há registro de mortes.
O incidente aconteceu por volta das 10h, no prédio na Rua Tibúrcio de Castro, no Vale dos Rios. Com a força da explosão, parte da estrutura da edificação cedeu, causando desabamento parcial e espalhando uma densa fumaça pela região.
Explosão destrói parte de prédio
No momento da ocorrência, moradores ficaram presos dentro do prédio e precisaram ser retirados pelos bombeiros, que continuam no local em busca de vítimas. Durante a operação de resgate, três militares foram atingidos por destroços. Eles foram socorridos e encaminhados para hospitais. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos feridos.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi mobilizado para a ocorrência, e várias ambulâncias participaram do atendimento às vítimas no local.
Em entrevista à equipe da TV Bahia, um morador contou que os bombeiros chegaram a subir até o apartamento onde o vazamento teria sido identificado, no segundo andar do prédio. Segundo ele, a explosão aconteceu logo após a entrada dos militares no imóvel. "Estava com um cheiro muito forte de gás. Eles subiram, entraram no apartamento e, de repente, aconteceu a explosão", relatou.