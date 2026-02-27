Acesse sua conta
Prédio atingido por explosão de gás no Stiep apresenta rachaduras e será avaliado pela Codesal

Avaliação estrutural só será feita após fim do incêndio e do rescaldo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 12:33

Bombeiros seguem no local
Bombeiros seguem no local Crédito: Reprodução/TV Bahia

Após a explosão seguida de incêndio em um condomínio no Vale dos Rios, no bairro do Stiep, em Salvador, autoridades passaram a monitorar o risco de desabamento da estrutura atingida. Rachaduras foram identificadas no imóvel, e a possibilidade de colapso não está descartada.

O comandante do Corpo de Bombeiros da Bahia, coronel Aloísio Fernandes, afirmou que a principal preocupação, neste momento, é a estabilidade do prédio. Segundo ele, as equipes atuam com equipamentos de proteção individual e respiratória, evitando expor os militares a situações de perigo.

“A principal preocupação é que existem muitas rachaduras e a gente precisa estar avaliando com constância a possibilidade de colapso nessa estrutura”, declarou. Ele acrescentou que, inicialmente, as fissuras estão estabilizadas, mas alertou que “a dinâmica de um acidente como esse pode acontecer uma movimentação”, o que exige acompanhamento técnico contínuo.

Ainda de acordo com o comandante, todas as pessoas visíveis já foram evacuadas do edifício. As causas do acidente deverão ser apuradas pela Polícia Civil, que deve instaurar inquérito para investigar o caso.

Em nota, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que mobilizou equipes assim que tomou conhecimento do incêndio. O órgão mantém contato permanente com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, responsável pelo combate às chamas.

A Codesal destacou, porém, que a vistoria técnica e a avaliação estrutural detalhada do imóvel só poderão ser realizadas após o incêndio ser completamente debelado e concluído o trabalho de rescaldo. Novas informações serão divulgadas após a liberação da área e a conclusão da análise técnica.

