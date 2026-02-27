AVISO

Inmet emite alerta de perigo para toda a Bahia; ventos podem chegar a 100 km/h

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas

Esther Morais

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 06:59

Chuva em Salvador nesta sexta (2) Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para toda a Bahia em razão da previsão de chuvas intensas e ventos fortes. O aviso começou às 9h10 de quinta-feira (26) e segue válido até as 23h59 desta sexta-feira (27).

Segundo o órgão, são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h.

De acordo com o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O instituto orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas, e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível.