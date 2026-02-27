Inmet emite alerta de perigo para toda a Bahia; ventos podem chegar a 100 km/h

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 06:59
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para toda a Bahia em razão da previsão de chuvas intensas e ventos fortes. O aviso começou às 9h10 de quinta-feira (26) e segue válido até as 23h59 desta sexta-feira (27).
Segundo o órgão, são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h.
De acordo com o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
O que fazer durante o temporal?
O instituto orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas, e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível.
Além da Bahia, o alerta também atinge áreas de diversos estados do país, incluindo regiões de Goiás, Minas Gerais, Pará, Ceará, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Amazonas, Tocantins, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e o Distrito Federal.