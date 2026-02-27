Acesse sua conta
Três investigados por homicídio e ocultação de cadáver são presos no interior da Bahia

Mandados judiciais foram cumpridos na Bahia e no Maranhão

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 08:23

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Três pessoas foram presas por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e ocultação de cadáver, no município de Araci, no interior da Bahia, na última quinta-feira (26). As prisões aconteceram durante a Operação Integração.

As investigações apontam que, em 2 de julho de 2025, José Helder Moura dos Santos foi morto por disparos de arma de fogo. Após o crime, os envolvidos ocultaram o corpo em uma propriedade rural, onde foi enterrado de forma clandestina e localizado três dias depois, durante diligências policiais.

De acordo com a Polícia Civil, duas das investigadas participaram diretamente da ocultação do cadáver e apresentaram versões inverídicas em depoimento, com o objetivo de dificultar o esclarecimento dos fatos. O terceiro investigado também é apontado como autor de uma tentativa de homicídio ocorrida na mesma data.

Os mandados foram cumpridos na Bahia e no Maranhão. Um dos investigados encontra-se custodiado no município de Timon, enquanto as demais permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para o completo esclarecimento de todas as circunstâncias do caso.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Araci, com apoio da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha), do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Sisal) e do Núcleo de Inteligência da unidade regional, em atuação conjunta com a Polícia Civil do Maranhão, por meio da Delegacia de Paraibano.

Tags:

Polícia

