Temporal causa alagamentos, inunda casas e gera prejuízo em Alagoinhas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 12:14
Um forte temporal atingiu a cidade de Alagoinhas, no nordeste da Bahia, na última quarta-feira (25). O município registrou alagamentos, inundações e formação de crateras após as fortes chuvas.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram casas e lojas alagadas. O prefeito da cidade, Gustavo Carmo (PSD), disse que acompanhou o trabalho da máquina de sucção fazendo a limpeza dos bueiros, retirando lixo, garrafas e outros resíduos que acabam impedindo a passagem da água e contribuindo para os alagamentos.
"Nossas equipes estão nas ruas, trabalhando de forma preventiva, mas é fundamental que cada um faça a sua parte. Não jogar lixo nas vias públicas é um gesto simples que evita grandes transtornos, principalmente em períodos de chuva", escreveu nas redes.
A Prefeitura de Alagoinhas orienta a população a redobrar os cuidados durante fortes chuvas, evitando áreas de alagamento, não se abrigando debaixo de árvores e saindo de casa apenas se necessário. Em casos de incêndios ou outras emergências, a Defesa Civil Municipal pode ser acionada pelo telefone (75) 9 9198-0079.