CHUVA

Temporal causa alagamentos, inunda casas e gera prejuízo em Alagoinhas

Fortes chuvas atingiram a cidade na quarta-feira (25)

Millena Marques

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 12:14

Estragos da chuva em Alagoinhas Crédito: Reprodução

Um forte temporal atingiu a cidade de Alagoinhas, no nordeste da Bahia, na última quarta-feira (25). O município registrou alagamentos, inundações e formação de crateras após as fortes chuvas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram casas e lojas alagadas. O prefeito da cidade, Gustavo Carmo (PSD), disse que acompanhou o trabalho da máquina de sucção fazendo a limpeza dos bueiros, retirando lixo, garrafas e outros resíduos que acabam impedindo a passagem da água e contribuindo para os alagamentos.

"Nossas equipes estão nas ruas, trabalhando de forma preventiva, mas é fundamental que cada um faça a sua parte. Não jogar lixo nas vias públicas é um gesto simples que evita grandes transtornos, principalmente em períodos de chuva", escreveu nas redes.