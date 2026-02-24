TRAGÉDIA

Temporal mata seis pessoas e arrasta caixões de funerária durante enchente em cidade mineira

Duas pessoas estão desaparecidas em Ubá



Millena Marques

Estadão

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 11:51

Prefeitura de Ubá diz que é a maior enchente da história da cidade Crédito: Reprodução

O temporal que atingiu a cidade de Ubá, em Minas Gerais, entre segunda-feira (23) e terça-feira (24), matou seis pessoas e causou diversos estragos. Ruas inundadas, árvores caídas e até caixões sendo levados pela enxurrada foram registrados.

Até o momento, a prefeitura registrou seis mortes, duas pessoas desaparecidas, 18 ocorrências atendidas (salvamentos e resgates), desabamento de três imóveis e três pontes totalmente danificadas.

O prefeito da cidade, Professor José Damato (PSD), fez um apelo por ajuda após o forte temporal e afirmou que o município está “arrasado” após a maior enchente de sua história.

Juiz de Fora

A Prefeitura de Juiz de Fora confirmou 14 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade mineira na noite de segunda-feira (23). Os óbitos foram registrados em sete endereços diferentes. Segundo a gestão municipal, as buscas por desaparecidos continuam nesta terça-feira, 24. Ao todo, foram registradas 251 ocorrências relacionadas às chuvas.

Durante a madrugada desta terça-feira, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT-MG), anunciou que decretou estado de calamidade pública. "Quem tentou andar pela cidade hoje sabe que os bairros estão ilhados", disse Margarida.