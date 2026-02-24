Temporal mata seis pessoas e arrasta caixões de funerária durante enchente em cidade mineira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Estadão
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 11:51
O temporal que atingiu a cidade de Ubá, em Minas Gerais, entre segunda-feira (23) e terça-feira (24), matou seis pessoas e causou diversos estragos. Ruas inundadas, árvores caídas e até caixões sendo levados pela enxurrada foram registrados.
Até o momento, a prefeitura registrou seis mortes, duas pessoas desaparecidas, 18 ocorrências atendidas (salvamentos e resgates), desabamento de três imóveis e três pontes totalmente danificadas.
O prefeito da cidade, Professor José Damato (PSD), fez um apelo por ajuda após o forte temporal e afirmou que o município está “arrasado” após a maior enchente de sua história.
A Prefeitura de Juiz de Fora confirmou 14 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade mineira na noite de segunda-feira (23). Os óbitos foram registrados em sete endereços diferentes. Segundo a gestão municipal, as buscas por desaparecidos continuam nesta terça-feira, 24. Ao todo, foram registradas 251 ocorrências relacionadas às chuvas.
Durante a madrugada desta terça-feira, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT-MG), anunciou que decretou estado de calamidade pública. "Quem tentou andar pela cidade hoje sabe que os bairros estão ilhados", disse Margarida.
A Defesa Civil de Juiz de Fora estima que 440 pessoas estejam desabrigadas. De acordo com a prefeitura, até segunda-feira, já havia chovido mais que o dobro do esperado para o mês, o que tornou este o fevereiro mais chuvoso da história.