BAHIA

Ponte desaba e trecho da BA-046 é interditado após fortes chuvas

Desabamento foi registrado após rompimento de bueiro

Maysa Polcri

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 17:14

Trecho está interditado após fortes chuvas Crédito: Reprodução

A ponte que faz a ligação entre a cidade de Iaçu, no centro-norte da Bahia, e o povoado de São João do Faustino, desabou na noite de domingo (22). O trecho, que pertence a BA-046, está temporariamente interditado.

O desabamento foi registrado após o rompimento de um bueiro e um aterro na rodovia por conta das fortes chuvas. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), a empresa responsável pela obra de pavimentação do trecho foi acionada e aguarda a chegada dos equipamentos e a melhoria das condições climáticas para iniciar o reparo.

Trecho está interditado após fortes chuvas 1 de 3

Enquanto a passagem de veículos está bloqueada, a rota alternativa é pelo desvio do acesso ao povoado de São João do Faustino vindo do entroncamento da BA-046 e que passa pelo açude de Faustino, ainda segundo a Seinfra.