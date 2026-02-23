Acesse sua conta
Ponte desaba e trecho da BA-046 é interditado após fortes chuvas

Desabamento foi registrado após rompimento de bueiro

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 17:14

Trecho está interditado após fortes chuvas Crédito: Reprodução

A ponte que faz a ligação entre a cidade de Iaçu, no centro-norte da Bahia, e o povoado de São João do Faustino, desabou na noite de domingo (22). O trecho, que pertence a BA-046, está temporariamente interditado. 

O desabamento foi registrado após o rompimento de um bueiro e um aterro na rodovia por conta das fortes chuvas. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), a empresa responsável pela obra de pavimentação do trecho foi acionada e aguarda a chegada dos equipamentos e a melhoria das condições climáticas para iniciar o reparo.

Enquanto a passagem de veículos está bloqueada, a rota alternativa é pelo desvio do acesso ao povoado de São João do Faustino vindo do entroncamento da BA-046 e que passa pelo açude de Faustino, ainda segundo a Seinfra. 

A Prefeitura de Iaçu confirmou, em nota, que a via está temporariamente interditada e disse que a Secretaria de Transportes adota providências necessárias para restabelecer o tráfego o mais breve possível. As fortes chuvas no município também provocaram queda de energia. 

