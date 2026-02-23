Duas crianças são baleadas durante ataque em uma praça no interior da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 18:07
Uma noite de final de semana terminou em tragédia no bairro Curral Novo, em Jequié, no sudoeste baiano. Um ataque a tiros registrado na noite deste domingo (22) resultou na morte de um homem e deixou outras cinco pessoas feridas. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu em uma praça pública, no momento em que diversas famílias e crianças circulavam pelo local.
A vítima fatal foi identificada como Cainan Oliveira Paranhos, de 35 anos. O rapaz era o alvo dos atiradores e morreu na praça antes mesmo da chegada das equipes de socorro.
Entre os cinco feridos que sobreviveram ao ataque, duas crianças, uma menina de seis anos e um menino de oito, foram atingidos, mas seguem em quadro estável. A dupla brincava na praça no momento da ação.
Ambas as crianças, assim como os demais adultos feridos, foram encaminhadas ao Hospital Geral Prado Valadares (HGPV). De acordo com a unidade de saúde, os menores aguardam resultados de exames para que a equipe médica avalie a necessidade de cirurgias para a retirada dos projéteis.
A Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial (DT) de Jequié já instaurou um inquérito para apurar o homicídio e as cinco tentativas de homicídio. Guias de perícia e de remoção do corpo já foram expedidas para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).
Até o momento, a motivação do crime permanece desconhecida e nenhum suspeito foi preso. Equipes da Polícia Militar realizaram rondas na região logo após o ocorrido, mas os autores dos disparos conseguiram fugir. A delegacia local segue realizando diligências para identificar os responsáveis pelo ataque que chocou os moradores do bairro Curral Novo.