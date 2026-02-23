TIROTEIO

Duas crianças são baleadas durante ataque em uma praça no interior da Bahia

Um homem que era alvo dos disparos morreu no local

Nauan Sacramento

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 18:07

Uma noite de final de semana terminou em tragédia no bairro Curral Novo, em Jequié, no sudoeste baiano. Um ataque a tiros registrado na noite deste domingo (22) resultou na morte de um homem e deixou outras cinco pessoas feridas. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu em uma praça pública, no momento em que diversas famílias e crianças circulavam pelo local.

A vítima fatal foi identificada como Cainan Oliveira Paranhos, de 35 anos. O rapaz era o alvo dos atiradores e morreu na praça antes mesmo da chegada das equipes de socorro.

Entre os cinco feridos que sobreviveram ao ataque, duas crianças, uma menina de seis anos e um menino de oito, foram atingidos, mas seguem em quadro estável. A dupla brincava na praça no momento da ação.

Ambas as crianças, assim como os demais adultos feridos, foram encaminhadas ao Hospital Geral Prado Valadares (HGPV). De acordo com a unidade de saúde, os menores aguardam resultados de exames para que a equipe médica avalie a necessidade de cirurgias para a retirada dos projéteis.

A Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial (DT) de Jequié já instaurou um inquérito para apurar o homicídio e as cinco tentativas de homicídio. Guias de perícia e de remoção do corpo já foram expedidas para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).