CRIANÇAS FORAM FERIDAS

Homem morre e cinco pessoas são baleadas em tiroteio durante ‘paredão’ na Bahia

Alvo seria um indivíduo que morreu no local; outros projéteis atingiram as demais pessoas que estavam na praça

Esther Morais

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 12:07

Um homem morreu e cinco pessoas, entre elas duas crianças, foram baleadas durante um tiroteio em uma festa do tipo “paredão”, no domingo (22), no bairro Curral Novo, em Jequié, no sudoeste da Bahia.

Segundo a Polícia Militar, o alvo seria o homem que morreu no local, identificado como Cainan Oliveira Paranhos, de 35 anos. No entanto, outros disparos atingiram as demais pessoas que se encontravam na praça.

As outras vítimas têm 6, 8, 30, 32 e 49 anos. Elas deram entrada no pronto-socorro do Hospital Geral Prado Valadares (HGPV).

A Delegacia Territorial (DT/Jequié) instaurou inquérito policial para esclarecer a autoria e a motivação do crime. As guias de perícia e de remoção foram expedidas.

Policiais militares do 19º Batalhão da PM foram acionados, e o policiamento permanece intensificado na localidade. A corporação reforça a importância da colaboração da população por meio dos canais 190 e 181 para denúncias que contribuam com a segurança pública.