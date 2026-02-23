Alexandre Pires e Mumuzinho são confirmados em feira literária na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 11:56
A Feira Literária do Poeta (Flipo), que acontece em Castro Alves, confirmou os cantores Alexandre Pires e Mumuzinho como atrações musicais. O evento será realizado entre os dias 12 e 15 de março, com entrada gratuita.
A programação da Flipo terá mesas literárias com autores e cineastas, exibição de filmes, apresentações musicais, atividades infantis, caminhada cultural, entre outras atividades.
Além de Alexandre Pires e Mumuzinho, a lista de atrações inclui Jammil, Adão Negro, Isaac Gomes, com participação especial de Edson Gomes, banda Babado Novo e grupo Patrulha do Samba.
As atividades acontecerão na Praça da Liberdade, no Casarão do Poeta, no Ginásio de Esportes, no Cine FLIPO e na Arena Glauber Rocha.
O ator Antônio Pitanga, a atriz Edvana Carvalho, a cineasta Cecília Amado e o ator e escritor Aldri Anunciação farão participação na feira.