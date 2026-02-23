CULTURA

Alexandre Pires e Mumuzinho são confirmados em feira literária na Bahia

Pagodeiros se apresentarão na Feira Literária do Poeta (Flipo), que acontece em Castro Alves

Millena Marques

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 11:56

Alexandre Pires e Mumuzinho Crédito: Reprodução

A Feira Literária do Poeta (Flipo), que acontece em Castro Alves, confirmou os cantores Alexandre Pires e Mumuzinho como atrações musicais. O evento será realizado entre os dias 12 e 15 de março, com entrada gratuita.

A programação da Flipo terá mesas literárias com autores e cineastas, exibição de filmes, apresentações musicais, atividades infantis, caminhada cultural, entre outras atividades.

Além de Alexandre Pires e Mumuzinho, a lista de atrações inclui Jammil, Adão Negro, Isaac Gomes, com participação especial de Edson Gomes, banda Babado Novo e grupo Patrulha do Samba.

As atividades acontecerão na Praça da Liberdade, no Casarão do Poeta, no Ginásio de Esportes, no Cine FLIPO e na Arena Glauber Rocha.