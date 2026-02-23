Prazo para regularizar título e mudar local de votação termina em três meses; saiba como fazer

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 10:01
Eleitores terão até o dia 6 de maio para regularizar as pendências do cadastro eleitoral. Após essa data, os serviços referentes ao cadastro eleitoral estarão suspensos, conforme prevê a Legislação Eleitoral , para que a Justiça Eleitoral organize as eleições.
Emitir a 1ª via do título de eleitor, transferir o domicílio eleitoral, alterar o local de votação, coletar a biometria e realizar a regularização do cancelamento do título são os serviços que podem ser feitos.
Os postos de atendimento da Justiça Eleitoral estão disponíveis por toda a Bahia e podem ser procurados de forma antecipada. Veja abaixo onde ficam em Salvador e no Interior da Bahia.
Atendimento do TRE-BA em Salvador
O fechamento do cadastro é previsto em todos os anos eleitorais e ocorre 150 dias antes da eleição, de acordo com a Lei das Eleições.
Atendimento do TRE-BA no interior
Para ser atendido, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto (original) e comprovante de residência atualizado, emitido há, no máximo, três meses. Homens que completam 19 anos em 2026 também devem apresentar o certificado de quitação militar.
Além de não poder votar na eleição deste ano, eleitores que permanecerem em situação irregular com a Justiça Eleitoral estarão sujeitos a outros impedimentos, como a restrição em tirar passaporte, tomar posse em cargo público, renovar matrícula em instituição de ensino, entre outros.