ELEIÇÃO

Prazo para regularizar título e mudar local de votação termina em três meses; saiba como fazer

Após 6 de maio, os serviços referentes ao cadastro serão suspensos

Millena Marques

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 10:01

Título de eleitor Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Eleitores terão até o dia 6 de maio para regularizar as pendências do cadastro eleitoral. Após essa data, os serviços referentes ao cadastro eleitoral estarão suspensos, conforme prevê a Legislação Eleitoral , para que a Justiça Eleitoral organize as eleições.

Emitir a 1ª via do título de eleitor, transferir o domicílio eleitoral, alterar o local de votação, coletar a biometria e realizar a regularização do cancelamento do título são os serviços que podem ser feitos.

Os postos de atendimento da Justiça Eleitoral estão disponíveis por toda a Bahia e podem ser procurados de forma antecipada. Veja abaixo onde ficam em Salvador e no Interior da Bahia.

Atendimento do TRE-BA em Salvador 1 de 3

O fechamento do cadastro é previsto em todos os anos eleitorais e ocorre 150 dias antes da eleição, de acordo com a Lei das Eleições.

Atendimento do TRE-BA no interior 1 de 19

Documentação

Para ser atendido, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto (original) e comprovante de residência atualizado, emitido há, no máximo, três meses. Homens que completam 19 anos em 2026 também devem apresentar o certificado de quitação militar.

E se não regularizar?