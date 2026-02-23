CLIMA

Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana

Próximos dias terão sol intercalado por pancadas de chuva e trovoadas

Esther Morais

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 11:12

Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A semana em Salvador será marcada por instabilidade e pancadas de chuva típicas do verão, segundo o Climatempo. A previsão indica sol entre nuvens na maior parte dos dias, com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva, sobretudo no período da tarde e da noite.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Nesta segunda-feira (23), há previsão de tempestades em pontos isolados da cidade, com temperatura máxima em torno de 31°C. Na terça (24), o sol aparece entre nuvens, mas há chance de pancadas de chuva à tarde. Na quarta-feira (25), o cenário se repete, com instabilidade e possibilidade de trovoadas.

Na quinta (26) e na sexta-feira (27), o tempo segue abafado, com máximas próximas dos 30°C e chuva rápida ao longo do dia. Já no fim de semana, a tendência é de períodos mais prolongados de precipitação, especialmente no sábado, quando há previsão de chuva mais intensa. No domingo, o tempo continua instável, com trovoadas.

As temperaturas devem variar entre 24°C e 31°C ao longo da semana, com alta umidade do ar, o que mantém a sensação térmica elevada.

Há ainda alerta meteorológico para chuvas intensas, com orientação para que a população evite áreas alagadas e redobre a atenção em caso de rajadas de vento e descargas elétricas.