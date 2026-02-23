Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana

Próximos dias terão sol intercalado por pancadas de chuva e trovoadas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 11:12

Dia de chuva em Salvador
Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A semana em Salvador será marcada por instabilidade e pancadas de chuva típicas do verão, segundo o Climatempo. A previsão indica sol entre nuvens na maior parte dos dias, com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva, sobretudo no período da tarde e da noite.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Nesta segunda-feira (23), há previsão de tempestades em pontos isolados da cidade, com temperatura máxima em torno de 31°C. Na terça (24), o sol aparece entre nuvens, mas há chance de pancadas de chuva à tarde. Na quarta-feira (25), o cenário se repete, com instabilidade e possibilidade de trovoadas.

Na quinta (26) e na sexta-feira (27), o tempo segue abafado, com máximas próximas dos 30°C e chuva rápida ao longo do dia. Já no fim de semana, a tendência é de períodos mais prolongados de precipitação, especialmente no sábado, quando há previsão de chuva mais intensa. No domingo, o tempo continua instável, com trovoadas.

As temperaturas devem variar entre 24°C e 31°C ao longo da semana, com alta umidade do ar, o que mantém a sensação térmica elevada.

Há ainda alerta meteorológico para chuvas intensas, com orientação para que a população evite áreas alagadas e redobre a atenção em caso de rajadas de vento e descargas elétricas.

Leia mais

Imagem - Inmet: 43 cidades na Bahia entram em alerta laranja para chuvas intensas

Inmet: 43 cidades na Bahia entram em alerta laranja para chuvas intensas

Tags:

Previsão do Tempo

Mais recentes

Imagem - Quebra de aliança provoca tiroteio e pânico no Costa Azul, apontam moradores

Quebra de aliança provoca tiroteio e pânico no Costa Azul, apontam moradores
Imagem - Três toneladas de maconha são apreendidas em operação que deixou cinco mortos na Bahia

Três toneladas de maconha são apreendidas em operação que deixou cinco mortos na Bahia
Imagem - Ônibus tomba e deixa ao menos oito feridos na BR-116

Ônibus tomba e deixa ao menos oito feridos na BR-116

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26
01

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante
02

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs
03

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo
04

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo