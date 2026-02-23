CLIMA

Inmet: 43 cidades na Bahia entram em alerta laranja para chuvas intensas

Aviso prevê acumulados de até 100 mm por dia e ventos que podem chegar a 100 km/h

Esther Morais

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 06:17

Barreiras está entre cidades afetadas Crédito: Reprodução/Prefeitura de Barreiras

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo para 43 cidades da Bahia por causa da previsão de chuvas intensas. O aviso começou às 8h20 deste domingo (22) e segue válido até as 23h59 de segunda-feira (23).

Segundo o órgão, a previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, além de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h. O cenário representa risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e de raios, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, a recomendação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Quais as cidades afetadas?