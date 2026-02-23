Inmet: 43 cidades na Bahia entram em alerta laranja para chuvas intensas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 06:17
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo para 43 cidades da Bahia por causa da previsão de chuvas intensas. O aviso começou às 8h20 deste domingo (22) e segue válido até as 23h59 de segunda-feira (23).
Segundo o órgão, a previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, além de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h. O cenário representa risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
O que fazer durante o temporal?
O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e de raios, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, a recomendação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.
O alerta abrange os municípios de Angical, Baianópolis, Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brejolândia, Buritirama, Campo Alegre de Lourdes, Canápolis, Carinhanha, Catolândia, Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Gentio do Ouro, Ibotirama, Itaguaçu da Bahia, Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, Morpará, Muquém do São Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Pilão Arcado, Remanso, Riachão das Neves, Santa Maria da Vitória, Santana, Santa Rita de Cássia, São Desidério, São Félix do Coribe, Sento Sé, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Tabocas do Brejo Velho, Wanderley e Xique-Xique.