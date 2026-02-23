Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inmet: 43 cidades na Bahia entram em alerta laranja para chuvas intensas

Aviso prevê acumulados de até 100 mm por dia e ventos que podem chegar a 100 km/h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 06:17

Barreiras
Barreiras está entre cidades afetadas Crédito: Reprodução/Prefeitura de Barreiras

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo para 43 cidades da Bahia por causa da previsão de chuvas intensas. O aviso começou às 8h20 deste domingo (22) e segue válido até as 23h59 de segunda-feira (23).

Segundo o órgão, a previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, além de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h. O cenário representa risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e de raios, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, a recomendação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Quais as cidades afetadas? 

O alerta abrange os municípios de Angical, Baianópolis, Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brejolândia, Buritirama, Campo Alegre de Lourdes, Canápolis, Carinhanha, Catolândia, Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Gentio do Ouro, Ibotirama, Itaguaçu da Bahia, Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, Morpará, Muquém do São Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Pilão Arcado, Remanso, Riachão das Neves, Santa Maria da Vitória, Santana, Santa Rita de Cássia, São Desidério, São Félix do Coribe, Sento Sé, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Tabocas do Brejo Velho, Wanderley e Xique-Xique.

Leia mais

Imagem - Desconto de 15% no IPVA termina nesta semana

Desconto de 15% no IPVA termina nesta semana

Imagem - Sabrina Sato se atrasa e perde desfile de escola de samba: 'Não acredito que não cheguei'

Sabrina Sato se atrasa e perde desfile de escola de samba: 'Não acredito que não cheguei'

Imagem - Caminhão desgovernado bate em prédio histórico no Pelourinho e deixa um ferido

Caminhão desgovernado bate em prédio histórico no Pelourinho e deixa um ferido

Tags:

Chuva Inmet

Mais recentes

Imagem - Quebra de aliança provoca tiroteio e pânico no Costa Azul, apontam moradores

Quebra de aliança provoca tiroteio e pânico no Costa Azul, apontam moradores
Imagem - Três toneladas de maconha são apreendidas em operação que deixou cinco mortos na Bahia

Três toneladas de maconha são apreendidas em operação que deixou cinco mortos na Bahia
Imagem - Ônibus tomba e deixa ao menos oito feridos na BR-116

Ônibus tomba e deixa ao menos oito feridos na BR-116

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26
01

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante
02

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs
03

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo
04

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo