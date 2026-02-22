Caminhão desgovernado bate em prédio histórico no Pelourinho e deixa um ferido

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 12:06
Um caminhão particular colidiu contra barracas e um prédio histórico no Largo do Pelourinho, em Salvador, por volta das 3h14 da madrugada deste domingo (22). Segundo testemunhas, o veículo, que estava em horário de trabalho na região, teria descido a ladeira aparentemente sem freio. Um pedestre ficou ferido.
Durante o descontrole, o caminhão atingiu barracas de pizza e churrasco instaladas no local e bateu na parede do Museu Casa do Benin. Uma moto também foi atingida.
No momento do acidente, moradores e trabalhadores correram para retirar materiais, celulares, caixas de som e outros equipamentos, tentando evitar prejuízos maiores. Na manhã deste domingo, equipes da Transalvador auxiliam no processo de retirada do caminhão do local.
Em nota, a administração da Casa do Benin informou que o espaço ficará temporariamente fechado para manutenção após o acidente, que provocou danos em uma das pilastras da fachada.
O prédio passa por vistoria técnica realizada por engenheiro da Defesa Civil de Salvador (Codesal), que já realizou o escoramento da área atingida. De acordo com a avaliação preliminar, não há risco estrutural.
Um novo comunicado deverá informar o cronograma de restauro e a data de reabertura.
Lugares que bombam em Salvador no verão